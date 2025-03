'Amores que matan', por Gema Panalés

Sábado 15

Cumpleaños feliz

Hace años, una buena amiga me contó una tierna anécdota de su infancia. El día de su cuarto cumpleaños, sus padres le organizaron una fiesta con todo lo que una niña podía desear: sándwiches de Nocilla, gusanitos, Fanta y Coca-Cola. El gran momento llegó tras soplar las velas, cuando sus padres la sorprendieron con un regalo que venía en una caja con agujeros. Muy excitada, mi amiga abrió la caja, que escondía un precioso gatito de unas pocas semanas. El cachorro era gris claro, de pelo mullido como una nube. Movía la colita lleno de curiosidad y entusiasmo. Mi amiga se enamoró al instante. Al cogerlo sintió su calor y supo que amaría a aquella criatura con todas sus fuerzas. Así que, en un arrebato de pasión, mientras todos sus familiares contemplaban la entrañable escena, estrechó aún con más fuerza al gatito entre sus brazos.

Domingo 16

Desenlace

Recojo el desenlace de la historia, a través del testimonio real de mi amiga: «Sí, tú ríete, Gema, pero menuda movida. Si es que yo solo tenía 4 años… Espachurré al gato. Lo maté, tía. Y lo peor es que, bueno… Me da cosa decirlo… Se le salieron las tripas por el culo… No veas qué trauma tengo desde entonces».

Floración Aunque el invierno se resista, la primavera ya se asoma con sus días más largos y atardeceres cálidos; una estación en la que nos lanzamos a las calles a celebrar la vida. Hace dos años, por estas fechas, estaba a más de 9.200 kilómetros de Cieza y su espectacular floración. En su lugar, encontré la primavera en Pekín, donde los parques se llenan de abuelas que bailan y se hacen 'selfies' bajo la explosión blanca y rosada de los albaricoqueros en flor.

Lunes 17

Crueldad

Solemos idealizar la infancia, pero en ella habita una crueldad intrínseca. En nuestros primeros años, exploramos el mundo con una brutalidad innata que se manifiesta incluso en los arrebatos de amor. De cría, yo tenía la afición de cazar saltamontes y arrancarles las sierras. Dejarlos tullidos me parecía divertidísimo. También me encantaba coger caballitos de mar y verlos agonizar al sol, para después pintarlos con acuarelas. La falta de conciencia no nos hace inofensivos, solo nos vuelve más impredecibles.

Martes 18

Roussonianos y hobbesianos

En su teoría del buen salvaje, Rousseau afirmaba que el ser humano, en su estado natural, es bueno, puro y compasivo. Hobbes, por el contrario, sostenía que nuestra naturaleza es destructiva y que somos egoístas y violentos. ¿Y usted, se considera roussoniano o hobbesiano? ¿Piensa que somos esencialmente buenos o que «el hombre es un lobo para el hombre»? De su respuesta se desprende no solo su visión del ser humano, sino también su concepción del poder, la justicia y el papel del Estado en la sociedad, es decir, su ideología.

P. D.: A pesar de mi niñez asalvajada, yo soy roussoniana.

Miércoles 19

Titulares de la semana

«La UCO rectifica: Ábalos no compró una mansión en Colombia por 2 millones sino por 751 euros». (Un error de cambio de divisas… Todos sabemos que Ábalos es un experto en conseguir chalets a precio de ganga).

«La concejala de Igualdad de Linares ordena parar una representación de Lisístrata por su ‘contenido radical’». (Aristófanes, ese peligroso ‘radical’ del siglo V a. C.).

«EE UU sufre su peor caída en el ranking de felicidad global». (Me pregunto por qué… o por quién).

«Las monjas de Belorado abren restaurante para capear el desahucio». (Tras el lanzamiento de su disco, las exclarisas se pasan a la hostelería y arrasan en reservas).

«Karla Sofía Gascón: ‘Soy menos racista que Gandhi y menos de Vox que Echenique’». (Y más peligrosa que un tuitero con ganas de atención y tres copas de más).

Jueves 20

Wong Kar-Wai

Traducción de In the Mood for Love de Wong Kar-Wai oída por ahí: «Tengo el cuerpo pa’ follar».

Viernes 21

Simplemente, incompatibles

Un fragmento de Aniquilación, la mejor novela de Houellebecq: «Fue ella la que pronunció la frase fatídica, algo como: ‘Creo que sería mejor que lo dejemos’ o quizá: ‘Creo que sería mejor que nos tomemos un tiempo de reflexión’, ya no sé acordaba, de todos modos, venía a ser lo mismo, en cuanto empiezas a reflexionar todo sigue la misma dirección, no sólo en la faceta sentimental, la reflexión y la vida son simplemente incompatibles».

Suscríbete para seguir leyendo