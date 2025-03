Negociemos

Hace un par de semanas nos desayunábamos con la noticia de que unos menores tutelados habían asesinado a la trabajadora social que les custodiaba. Se llamaba Belén Cortés, y dormía en su habitación con el pestillo echado. Era muy consciente de con quiénes vivía en el piso tutelado, al otro lado de la puerta.

Los compañeros de Belén Cortés se quejaban de que a todos los menores a los que custodian no les podían aplicar ningún castigo dentro del marco de su tratamiento. La única forma de reducirlos es negociar con ellos.

A pesar de que cualquier asesinato es horroroso de por sí, este caso hizo que, de forma unánime, se elevara la voz contra lo blandito de un régimen de custodia de delincuentes -aunque sean menores- que, lejos de facilitar su reeducación, lo que consiguen es que persistan en su trayectoria delictiva. ¿Qué se puede hacer para reeducar a dos menores cuando uno de ellos le rompió la nariz a su padre, y el otro acumuló, en un solo fin de semana, 37 delitos? No lo sé. Pero, claramente, negociar con los menores parece que se queda un tanto escaso.

Sé que es muy fácil dar recetas desde la barrera. Dios nos libre del trago de tener un hijo así. Y claro que creo en la redención y la reeducación. Pero creo en eso: en redimirse y en reeducarse. No en las tomaduras de pelo.

La Fiscalía general del Estado viene advirtiendo del aumento de violencia entre los menores. Por poner un dato, entre el 2022 y el 2023 aumentó en un 45%. No es de broma. Lo cierto es que el acceso a la información sin límite a través de los teléfonos y otros dispositivos, y la difusión exponencial que propician las redes sociales, que diluyen los límites, hacen que estemos ante un coctel molotov. Que sean menores no significa que sean tontos. Saben qué está bien y qué está mal. El defecto del sistema es no enseñarles que hacer el bien tiene un premio, y hacer el mal, un castigo.

Incluso el sistema penitenciario español, por cierto, uno de los más avanzados del mundo, prevé un sistema progresivo de cumplimiento de la pena. El sistema es muy perfeccionable, claro, pero en su virtud, un historial digno de barbarroja te mantiene entre rejas más tiempo que si tienes una «hoja de servicio» más limpica. No sólo sirve para que los aspirantes a delincuente se lo piensen dos veces, nos sirve también a los demás para confiar en que al bueno se le cuida, y al malo se le castiga.

Ocurre que ese sistema de castigos y recompensas es para mayores de edad, y los menores se rigen por la ley del menor. Tiene un nombre más largo, pero todos sabemos que es ese código que trata de conciliar un pasado delictivo con un futuro que no nazca ya huérfano de la vida que esos menores tienen por delante.

Quizá sea hora de llamar a las cosas por su nombre, llamar al pan, pan, y al vino, vino. Y si negociamos, que sea el número de años que estas personas van a estar debidamente encerradas.

