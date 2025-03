No hemos aprendido nada

Recientemente se han cumplido cinco años de la declaración del estado de alarma en nuestro país como consecuencia de la crisis sanitaria provocada por el coronavirus. Cinco años ya, se dice pronto, de una pandemia que cada uno toreó como buenamente pudo y que tuvo como máximo exponente, al menos en cuanto a la alteración de nuestra rutina diaria, los confinamientos y toques de queda.

Cinco años de un escenario más propio de una película postapocalíptica que de la vida real. Controles policiales, drones vigilando desde el cielo por si alguien osaba pasear por la playa o subía a la azotea para completar sus 10.000 pasos; la aparición del cuerpo de policía vecinal que te preguntaban, inquisitivos, dónde estaba tu perro o tu compra si te veían caminar solo por la calle. Fueron momentos extraños, de máxima incertidumbre y miedo ante una situación totalmente nueva y desconocida. Tiempos de hacer bizcochos, videollamadas, salir a las 8 a aplaudir al balcón y echar mucho de menos a los seres queridos. Tiempos oscuros que, y parece mentira que haya pasado ya un lustro, estamos empezando a olvidar.

Olvidar. Parece que aquello que olvidamos es como si no se hubiera vivido. Y es que nuestro cerebro se protege y es capaz de eliminar o minimizar aquellos recuerdos que nos hieren, guardándolos y arrinconándolos en el altillo del último rincón de nuestra mente.

Borrar aquellos recuerdos que nos dañan es algo lógico y un mecanismo de autodefensa que tenemos los seres humanos, pero si nos aplicamos esta máxima como sociedad caeremos en el olvido colectivo y tendremos muchas posibilidades de volver a repetir las experiencias traumáticas que nos asolaron en el pasado. Ya saben hay que conocer y estudiar a fondo la historia para que no se vuelva a repetir.

Pero parece que, una vez más, en esta sociedad que vive tan deprisa y de espaldas al pasado, no hay tiempo para la reflexión y ha olvidado rápido, en tiempo récord. Y es que como dicen los Viva Suecia en esa especie de vademécum vital que han escrito en forma de playlist, «No hemos aprendido nada» y seguimos cometiendo los mismos errores y comportamientos prepandémicos.

El uso de las mascarillas, otrora obligatorio, apenas si puede verse en algún centro médico u hospital, no habiendo la población interiorizado su uso cuando nos encontramos acatarrados o con algún tipo de afección respiratoria, prefiriendo compartir, quizás esto sea lo único que compartamos sin ningún tipo de cortapisas y a tutiplén, nuestros virus con el vecino. Aquello de cuidarnos a nosotros mismos para cuidar a los demás ya se nos ha olvidado. Por no hablar del fomento del teletrabajo, cuya eficacia y productividad fue con creces probada, solo al alcance de unos cuantos privilegiados y que, por cierto, brilla por su ausencia en la administración pública.

Saldremos mejores. Fue una de las frases de moda durante la pandemia. Se suponía que nuestra sociedad saldría reforzada y que en el futuro reinaría el interés general. Pero... La invasión de Ucrania, la guerra en Oriente Medio, las eternas disputas políticas, por no hablar de un sistema sanitario que sigue tensionado y con unos profesionales que, según me cuentan mis amigos sanitarios, no están mejor que hace cinco años.

Viva Suecia ha vuelto a tener razón y, por desgracia, no hemos aprendido nada. Bueno, sí, quizás alguno a hacer bizcochos.

Suscríbete para seguir leyendo