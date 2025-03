Cuando el asesino es un crío

Estamos perplejos porque hay determinados problemas en nuestra sociedad que no somos capaces de resolver, como la violencia de género -que merece un artículo aparte- o los crímenes cometidos por niños. Recientemente, tres menores de edad mataban a una educadora y, pocos días después, uno de ellos intentaba agredir a otra. El sistema se siente fracasado ante estas conductas. Lo que ha quedado demostrado es que el sistema tiene fallos, que la ley necesita una revisión, que faltan medios técnicos para intervenir con los menores de hoy en día y que faltan medios humanos y medidas de seguridad en los centros de menores.

Es una realidad que los tiempos han cambiado; el número de menores condenados por homicidio en España ha aumentado sensiblemente en los últimos años -en 2023 alcanzó el récord con 114 homicidios, mientras que antes de 2021 nunca se habían traspasado los 52-.

El sistema social impone las normas para que las personas que lo habitamos no traspasemos la barrera entre el bien y el mal. La vida es el derecho fundamental que mayor protección recibe, pues sin ella no se podrían ejercer el resto de derechos y libertades. Por lo tanto, el delito más grave y que mayor castigo debe recibir es el que se salda con la muerte de otra persona. No hay nada más atroz que quitar la vida a otro, y por eso se castiga con prisión de 10 a 15 años, que pueden llegar a 25 si es por asesinato. La pena máxima se introdujo en el Código Penal, hace 10 años, para condenar con prisión permanente revisable al que cometa el asesinato sobre una víctima vulnerable o menor de 16 años, o medie delito contra la libertad sexual, y también cuando pertenezca a una organización criminal.

Entre los condenados a esta «cadena perpetua camuflada» seguro que recordamos a Ana Julia Quezada, la asesina de nuestro querido ‘pescaito’, Gabriel Cruz; o al asesino de Laura Luelmo, Bernardo Montoya; o incluso al ‘Chicle’, asesino de Diana Quer. Pero también quiero nombrar a otro monstruo que, cuatro años antes de la reforma penal, fue condenado a 40 años de cárcel por matar a sus dos hijos, Ruth y José, de seis y dos años, en octubre de 2011 en Córdoba, y que ahora parece que necesita protagonismo y ha confesado ser el autor del crimen. Ya saben ustedes quién es, José Bretón. En los escalones más bajos de los delitos contra la vida tenemos el crimen por imprudencia, donde la pena es de uno a cuatro años de prisión nada más.

Estas penas se aplican a mayores de 18 años, conforme a lo que establece el Código Penal. Pero cuando el delincuente es menor de esa edad, siempre que tenga más de 14 años, claro, se le aplica la Ley de Responsabilidad Penal de Menores, una ley que, tras 25 años desde su aprobación, necesita una revisión, y que incluso el psicólogo forense Javier Urra ha reconocido que participó en su elaboración hace dos décadas y un lustro y que tuvieron grandes problemas para sacar adelante determinados aspectos de la ‘kale borroka’. El máximo «castigo» que va a recibir un chaval es que sea internado en un centro de menores.

Y ahora viene lo más incomprensible para la opinión pública, cuando el que mata tiene menos de 14 años. El debate no es nuevo, siempre se ha cuestionado si una persona a esa edad tiene capacidad de comprender que matar a otra no está bien. Hubo un tiempo en que esta barrera estaba en los 12 años -menor de 12 años no era responsable, de 12 a 16 se aplicaba la ley de menores, y con 16 años era tratado como un mayor-, pero en el año 2000 modificaron la ley rebajando el grado de responsabilidad de los delincuentes.

Cuesta comprender que una persona con 16 años pueda interrumpir voluntariamente el embarazo sin consentimiento de sus progenitores y que no vaya a la cárcel por matar a otro, pero necesite una firma para viajar y que no pueda comprar alcohol ni tabaco, pero si la denuncias tengan que pagar los padres. Pero ¿qué hacemos con un niño de 13 años -la ley dice que son niños hasta los 18 años- que mata a otra persona? Lo que algunos llaman «una gamberrada» yo lo llamo un asesinato. ¿Cómo se le comunica a la familia de esa víctima que quien la ha matado tiene 13 años? ¿Cómo se le dice que ese asesino no tiene ninguna responsabilidad ni penal ni civil? Que serán los padres quienes respondan civilmente, pero nunca podrán devolverles la vida que su hijo quitó.

Cuando ocurren estas barbaridades todos son víctimas, los familiares del fallecido los más visibles, pero esos menores que arrebatan vidas difícilmente olvidarán que han matado y crecerán con ese sufrimiento. Son tantos los factores presentes que, cuando ocurren estas cosas, se nos derrumba el sistema y nos preguntamos: ¿qué hemos hecho mal? ¿Ha fallado la educación que dan los padres? ¿O son demasiado blandas las leyes? Sea como fuere, todos podemos ver que cada día hay menos respeto por el concepto de autoridad. Queremos más derechos y menos obligaciones, no soportamos la frustración, el fracaso, la corrección. Y eso lo vemos y lo callamos.

