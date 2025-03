‘Adolescencia’ en Netflix

Creo que nuestros chavales retrasan la edad de tener hijos porque suelen ser buena gente y tienen un recuerdo vívido de lo que hicieron sufrir a sus padres en sus años de adolescencia. Y eso que las familias españolas y latinas en general tienen muchas más posibilidades de llevarlo regular que las familias de países anglosajones por lo que vemos en las películas y series norteamericanas y británicas. Y hablando de series, en este caso británicas, hay una que brilla especialmente en la exuberante oferta de Netflix. Es una miniserie con escasos cuatro episodios que se hacen realmente escasos, debido a lo serio del asunto y al profundo estudio dramático de los protagonistas de la historia. Y se llama simplemente Adolescencia. Y va de eso.

No hago spoiler si digo que se trata de un chaval de 13 años al que se le acusa de matar a una compañera de clase, porque eso es lo que dice el avance promocional de la serie. Lo que nos esperamos son las interpretaciones magistrales de todos y cada uno de los actores, empezando por el acusado y terminando por los actores secundarios que aparecen en la trama en algún u otro momento. Siendo un relato contemporáneo, las redes sociales tienen un protagonismo central en el desenvolvimiento de la trama. Y es lo que asusta más de la historia, porque es desproporcionada la capacidad que tiene ese invento tan reciente de afectar a los comportamientos y a la vida en general de nuestros chavales. Pero lo que puede quitarte el sueño cuando terminas de ver la serie es lo creíble que es todo, por un lado, y lo tremendamente trivial que resulta el devenir de los acontecimientos. Como en una tragedia griega, todo parece predeterminado más allá de la voluntad terrenal de las ‘dramatis personae’.

Por otro lado, la narrativa de la serie está tan cuidada y el ritmo de los largos planos secuencia es tan magnético, que no he podido dejar de investigar en IMDB quién está detrás de la dirección, porque exhibe un talento cinematográfico descomunal. El nombre no me suena de nada y su trayectoria anterior es escasa, pero vaticino que oiremos hablar mucho de él en el futuro. Y en cuanto a mi recomendación acerca de la serie, te aconsejo encarecidamente que no la veas si tienes hijos o nietos en la etapa preadolescentes. Te ahorrará una angustiosa preocupación.

