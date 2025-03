La canción de cuna

Hagok estaba muy enfermo. Sentía que moría y por ello había mandado llamar a su hermana Nansorhon. Ella le prestaba consuelo con sus cuidados, con su música y sus poemas.

—¿Deseas silencio, hermano, quieres que cese mi canto?

—Por nada del mundo. Interrumpir a los dioses cuando están cumpliendo con su obra es grave impiedad. Si sabemos que allá, en una región ignota, o en la cima de una montaña, altas divinidades funden metal, o cultivan sagrados frutos, no hemos de perturbarlos, pues todo cuanto hacen es sagrado. No sea yo como aquel Rey Mono que en tiempos remotísimos profanó el ritual de floración de los melocotoneros que crecían en el cielo, y ganó con ello el castigo de los Inmortales.

—Tienes un humor excelente y casi no puedo creer que estés enfermo. Me comparas con los dioses inmortales, y a ti mismo con el célebre Rey Mono, autor de innumerables travesuras, cada cual más osada y más risible que la anterior. Nuestra conversación me trae a la memoria muchas cosas que hablábamos con Yi Tal durante el tiempo que fue nuestro preceptor. Recuerda aquella historia que nos contó, en la que en cierta ocasión un leñador que fue a cortar leña se perdió en el bosque; en un claro encontró a dos personas de inigualable belleza, con la vista puesta fijamente en un tablero y en las piezas blancas y negras que se desplegaban sobre él. El leñador comprendió que era una partida sagrada y que no debía alterarla. Apoyó el hacha y miró. Puesto que también era un buen jugador, siguió las evoluciones del juego, olvidándose de todo cuanto a su alrededor había. El leñador advirtió en un momento que ya no sostenía el mango de madera. Pensó que había caído, al mirar al suelo le costó reconocer la hoja oxidada. Era lo único había quedado del hacha, mientras que el mango se había deshecho. Imposible saber cuánto tiempo había pasado contemplando a los dioses, como imposible sería encontrar a sus familiares, perdidos en la corriente del tiempo hacía siglos, generaciones atrás.

Retrato de una dama, siglo XVI. / Chiu Ying

—Aunque no sean dioses, tampoco es cosa buena interrumpir a los sabios. Tal cosa nos decía Yi Tal siempre. ¿Recuerdas, hermana? Decía (como si fuera la cosa más seria del mundo) que los sabios taoístas buscaban la inmortalidad. Uno de ellos habría logrado crear un hombrecillo diminuto dentro de una redoma. Con gran esfuerzo, mezclando sustancias secretas en desconocidas proporciones, sometiendo la materia resultante al calor dentro de misteriosos crisoles de jade, logró crear al ser humano más diminuto del mundo. Por desgracia, no sabía que estaba siendo espiado por un vecino. En cuanto el homúnculo percibió sobre él los ojos impuros de un ser profano, salió corriendo de allí, ocultándose entre rincones y rendijas para no ser hallado jamás.

—Recuerdo, hermano querido, cómo también nos contaba aquel gran sabio que nos instruía, que no fue esa, al parecer, la única vez que se perdió el secreto de la vida inmortal que con tanto ahínco persiguieron los taoístas mediante su alquimia. Yi Tal contaba muchas historias en que los inmortales descendían a las moradas de los sabios. Allí conversaban y toman té. Durante una de aquellas visitas, dos dioses pretendían revelar el secreto de la inmortalidad a un sabio. Pero finalmente aparecía algún envidioso espía que deseaba el gran secreto para sí. Abría de repente la puerta y sorprendía a los huéspedes sagrados, que entristecidos desaparecían en medio de un destello de luz semejante a un relámpago. El sabio quedaba desolado, pues había tenido la inmortalidad al alcance de la mano y la había perdido.

—Tú lo has dicho, gentil señora, con un relámpago los dioses se van, y la vida, que es divina, también ha de irse de igual manera. Siento ya que las fuerzas me abandonan, aunque al menos me alegra que estas hayan bastado para recibir el bálsamo que han sido tus poemas y tu música, toma pues el danso nuevamente, acércalo a tus labios y toca una hermosa canción de despedida para mí, como las que improvisabas conmigo cuando leíamos los poemas de Li Po. Pídele a todos que se vayan y cierren, que no nos espíen a través de las celosías ni de los cortinajes; y que nos concedan este último momento de música, llanto y palabras. Hagok muere. Y su hermana, con una canción de cuna, lo devuelve al maternal seno de la noche, de donde salió.

