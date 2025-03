Los olvidos de Yolanda

La subida del salario mínimo, con ser lo que es, el mínimo salario, ya cotiza. Yolanda Díaz, al constatarlo, dijo que eso no podía ser y que por encima de su cadáver. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, replicó que así son las cosas y no podían ser de otra manera. Yolanda entonó el no pasarán, y el pulso parecía que iba de verdad.

Y salió la portavoz, Pilar Alegría, escandalizada de que alguien, su compañera de Gobierno en este caso, deplorara la bondad de pagar impuestos, pues con ellos, ya se sabe: educación, sanidad, etcétera. Pero Yolanda apostilló que son los ricos quienes deben contribuir, no precisamente los que cobran los salarios más bajos. Enseguida, Alegría repuso que del colectivo de los beneficiados por la subida solo les saldrá a pagar a una pequeña parte, los solteros y pocos más.

Y aquí ya nos hicimos el primer lío: si tan bueno es pagar impuestos, tal como propaga la ministra portavoz ¿cómo es que esta misma añade después que solo lo harán unos cuantos? O es bueno, y por tanto los reparos de Yolanda no vienen a cuento, o lo bueno es que solo pagarán unos pocos, como se añade después para paliar la indignación de la vicepresidenta. ¿A qué carta nos quedamos?

Decía Zapatero que bajar impuestos es de izquierdas, pero que los paguen quienes cobran el salario mínimo también debe serlo, así como que algunos de estos no los paguen. Todo es de izquierdas, siempre que lo hagan los de izquierdas.

Este batiburrillo, por enredado, no ha podido convencer a muchos, sobre todo a quienes cobran el salario mínimo y deben estrenarse con Hacienda. Pero hay que deducir que entre los convencidos está Yolanda, pues tras su indignación inicial no ha dicho ni media palabra. Las noticias y las polémicas pasan y son sustituidas por otras. Dicen que la distancia es el olvido. Y la cercanía al poder, también.

