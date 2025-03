Europa y el paraíso

Para expresar el orgullo de ser europeo se manifestaron en Roma el pasado fin de semana 50.000 personas. Un importante número de escritores, científicos, artistas y alcaldes de distinto signo político intervinieron para expresar su apuesta firme por eso tan claro y al tiempo tan difuso como Europa o la Unión Europea. Los valores de Europa se suelen mencionar en discursos más o menos ampulosos y más o menos interesados. Y hay interpretaciones distantes entre sí y aun opuestas sobre cuáles son exactamente esos valores o el orden de su jerarquía: el cristianismo primero, o la democracia, o las libertades individuales, o la igualdad, o el país propio. En cualquier caso, todos pueden expresar públicamente su postura.

Pongamos por caso la vejez. Desde hace varias décadas, la población europea envejece y la esperanza de vida aumenta, en parte gracias a la cobertura sanitaria y al buen nivel de la atención médica. Ahora, cuando alguien se jubila puede razonablemente contar con que tiene por delante 15 o 20 años de capacidad para estudiar (las universidades públicas ofrecen cursos específicos para «mayores»), para viajar (hay descuentos y viajes parcialmente subvencionados por el Estado), para aprender música, baile, yoga (los centros de mayores y asociaciones de jubilados reciben subvenciones públicas). Cuando llega el momento en que su familia ya no puede cuidarlos o no se puede costear el cuidado en casa, los ancianos son alojados en residencias públicas o privadas. En la mayoría de los pueblos españoles, hasta donde esta columnista conoce, se trata de residencias públicas de gestión privada. Decir «público» es decir «pagado con nuestros impuestos».

Ahora que recordamos con enorme tristeza lo ocurrido en los primeros meses de la pandemia de covid-19 en muchas residencias, no solo en Madrid, y denunciamos lo poco que han cambiado las cosas en cinco años, acuden otros recuerdos más antiguos que también podrían ser actuales, porque en 15 años tampoco ha cambiado nada. Para valorar algo hace falta contar con un criterio, y así para valorar los cuidados que reciben los internos cada uno aplicamos el nivel del que partimos personalmente. Es decir, que a alguien acostumbrado a una ducha semanal, que lo duchen a diario le parecería muy mala atención; y viceversa. En las residencias públicas como en las privadas o mixtas, el trato es muy similar y se diría que las personas residentes son convertidas en «ancianos hidropónicos» (Juan José Millás): como si fueran lechugas, se les aporta la cantidad exacta de agua, medicinas y nutrientes que necesitan, y solo eso. Pero, para los seres humanos, la comida es mucho más que nutrición, es placer sensorial, es recuerdos de infancia, es ritual de convivencia. Esa dimensión humana, de valores más allá de las necesidades fisiológicas o de salud, queda desatendida. «Eso no está incluido en la carta de servicios», me respondió un funcionario de la Seguridad Social al comentarle esto. Y, sin embargo, Europa es probablemente el mejor lugar del mundo también para ser anciano.

En Europa, las farmacias y los hospitales disponen de antibióticos y analgésicos. Uno puede confiar en que la comida que compra no estará contaminada. El agua que sale de los grifos es potable. Los autobuses están limpios y tienen aire acondicionado. Todos los menores de 16 años están escolarizados. Uno puede salir del país sin pedir permiso. Tenemos medios de comunicación plurales… Todo esto no ha caído del cielo, sino que es fruto del esfuerzo continuado de todos los europeos.

Así pues, tenemos de qué enorgullecernos. Aunque las residencias de ancianos tengan mucho que mejorar; aunque la pieza fundamental del sistema europeo, los partidos políticos, sea quizá la más averiada de todas, Europa sigue siendo un lugar donde cualquiera que lo necesite recibe atención hospitalaria, o tratamiento para una enfermedad crónica, o donde vivir su ancianidad con un mínimo de seguridad y dignidad. Europa no es el paraíso, pero es lo más parecido que la humanidad ha sido capaz de hacer. Digámoslo alto y claro, porque corremos riesgo cierto de perderlo.

