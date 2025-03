Las Fallas arden en Murcia

El todavía presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, ha pactado sus presupuestos con Vox, una noticia que nos alcanza, pues el alicantino es un precursor en esta materia. Fue el adelantado en la firma de un pacto de Gobierno con los abascales, reproducido después en Murcia, y ahora vuelve a trazar la pauta con los presupuestos. Una vez que las relaciones PP/Vox han sido desbloqueadas en Valencia, Murcia estaría a un paso de aprobar también sus cuentas. Pero ¿a costa de qué?

Mazón, que debe a Vox su supervivencia política tras la dana, se ha plegado a las demandas identitarias de ese partido: ha cambiado el Pacto Verde de la UE por el verde Abascal (¡a pocas semanas de la celebración en Valencia del congreso de los populares europeos!), y se compromete a no aceptar más menores inmigrantes no acompañados en centros de la Generalitat. Eso, solo para empezar.

Puede que López Miras, y más tras el visto bueno de Feijóo a Mazón, pudiera aceptar condiciones similares con el pretexto de que se trata de proclamaciones retóricas, ajenas a las competencias propias, pero los epígrafes presupuestarios acabarán detallando el alcance de los compromisos, que no se limitarán a los enunciados con que Vox pretende humillar la resistencia del PP en un espacio que comprenda el centro.

Es claro que Mazón necesita ese refuerzo en su huida hacia adelante, pero la situación de López Miras, aun resultándole imperioso aprobar las cuentas, no es tan desesperada, pues ni siquiera ha ensayado, aunque fuera para la galería, la oferta del PSOE. Mazón será finalmente imputado por la dana (la jueza que lleva el caso no lo ha hecho aún, pues como el instructor del de Ábalos preferirá apurar la investigación antes de pasarlo a una segunda instancia por el aforamiento), pero López Miras no está tan urgido. Debería pensárselo.

