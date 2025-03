Europa desentierra el hacha de guerra

Una histeria militarista recorre Europa en las últimas semanas, reforzada por la manipulación y las mentiras. Mintió Donald Trump cuando anunció el fin inmediato de la guerra de Ucrania, un conflicto que lleva enquistado más de tres años. A la hora de redactar este artículo, el reciente alto el fuego de 30 días negociado entre las delegaciones norteamericana y ucraniana en la ciudad saudí de Yeda no ha sido admitido por Rusia. También es mentira que Trump quiera abandonar a su suerte a Europa en el seno de la OTAN, pues la necesita para debilitar a Rusia y romper sus vínculos con China, con vistas a un eventual, y más que probable, enfrentamiento con la gran potencia asiática. De paso, emplaza a Europa a la compra de más armamento, por supuesto yanqui, y a asumir la futura reconstrucción de Ucrania, por supuesto con empresas norteamericanas.

En este contexto, la propuesta de la «portavoz guerrera» de esta Unión Europea (UE) ninguneada, pero sumisa a los dictados de Washington, Ursula von der Leyen, del incremento del gasto militar ¡hasta los 800 mil millones de euros! para hacer frente al peligro ruso oculta, a mi juicio, otra de las grandes mentiras: es improbable que Rusia sea nuestra amenaza, hasta el extremo de situar un tanque en una calle de Londres o París, cuando sabemos que, en estos tres años de guerra, el Ejército ruso se ha limitado a ocupar solo una cuarta parte del territorio ucraniano. Lejos de la tesis expansionista e imperialista que se le atribuye a Putin, su intención al invadir Ucrania tenía como objetivos afianzar su seguridad, obligando a Zelenski a negociar la neutralidad tras el Maidam de 2014, y a mantener a EE UU y a la OTAN lejos de sus fronteras.

La tan manida apelación a la seguridad europea ha consolidado un fuerte componente del gasto militar en los países cercanos a la frontera rusa y la adhesión a la OTAN de algunos de esos países. Recordemos que, caído el muro de Berlín, Gorbachov recibió el 9 de febrero de 1990 una promesa del exsecretario de Estado de Estados Unidos, James Baker, en nombre de todo el Gobierno del expresidente George H. W. Bush, de que la OTAN no se expandiría «ni una pulgada hacia el este». Una mentira más. A partir de 1994, la idea de EE UU era que Rumanía, Bulgaria, Turquía, Georgia y, por supuesto, Ucrania se integraran en la OTAN, lo que bloquearía la salida rusa al Mar Negro. La ampliación de la OTAN hacia el este comenzó en 1999, con Hungría, Polonia y la República Checa. A partir de 2004 se integraron siete países más: los tres Estados bálticos, más Rumanía, Bulgaria, Eslovenia y Eslovaquia.

En la cumbre de Gales de la OTAN de 2014 se decidió dedicar el 2% del PIB al gasto militar -hoy ya se habla del 3% e incluso más-. A lo largo de 2024, más de 20 de los 34 Estados miembros de la OTAN cumplían con ese objetivo.

En estos momentos, es más que probable que Trump acuerde con Putin poner fin a la guerra para repartirse Ucrania, como aquel Acuerdo Ribbentrop-Molotov, o Pacto germano-soviético de no agresión de agosto de 1939, supuso el reparto de Polonia, aunque no impidió la invasión alemana de ese país en el mes de septiembre y, más tarde, del territorio soviético en 1941. En este contexto, una UE sumisa y dependiente, representante de las élites del continente, asume el papel de «tonto útil» a los designios del imperio, y desentierra el hacha de guerra. No aprendemos de la historia: las dos guerras mundiales libradas en territorio europeo vinieron precedidas de fuertes políticas de rearme.

La UE debería abandonar sus veleidades guerreras, dejar de ver a Rusia como un país enemigo y convertirse en su principal socio comercial, estableciendo unas relaciones que volaron por los aires cuando EE UU hizo estallar el Nord Stream. Necesitamos una política exterior propia, pacifista, que apueste por vías diplomáticas para la superación de los conflictos y que entienda la situación de Rusia en Europa y lo que representa EE UU.

Es lamentable, en esta situación prebélica, el apoyo de la socialdemocracia europea al rearme. La historia vuelve a repetirse. Recordemos que, en agosto de 1914, el partido socialdemócrata alemán votó favorablemente en el Bundestag los créditos de guerra necesarios para un conflicto que era inminente. Hoy, 111 años después, las voces contrarias a esta deriva belicista por parte de los partidos socialdemócratas europeos no se oyen.

Resulta patética y también lamentable la postura de Pedro Sánchez, con el apoyo tácito de Sumar, su principal socio a la izquierda. El presidente miente al afirmar que el incremento del gasto militar no va a ir en detrimento del gasto social -aspecto en el que sí indicen medios de prensa afines a la Moncloa-. Cuando ya en 2023 ese gasto militar en Europa era de 588 mil millones de dólares, un 62% por encima de hace una década, abonar más el rearme nos abocaría al posible recurso al armamento nuclear táctico, aunque siempre está presente la tesis de los años 80 del pasado siglo, la Destrucción Mutua Asegurada, que disuade a las potencias nucleares, sobre todo, del empleo de las ojivas estratégicas, lo que conduciría al fin de la civilización actual.

Ante tal coyuntura, creo que partidos europeos a la izquierda de la socialdemocracia, como Die Linke, Partido del Trabajo, en Bélgica, la Francia Insumisa…y, en España, IU, Podemos, BNG, ERC, Bildu… han de impulsar un fuerte movimiento pacifista -como aquel que en 2003 llenó las calles y plazas de España- y de defensa de las conquistas sociales.

Hoy, a 39 años de aquel referéndum en nuestro país, cabe recuperar el eslogan, siempre vigente, de «OTAN no, bases fuera».

