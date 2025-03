Carta abierta al presidente de la Croem

Estimado presidente:

Le escribo esta carta con motivo de las declaraciones realizadas por usted el pasado día 14 de marzo durante su intervención en el foro empresarial Business Hub, celebrado, por cierto, en el aeropuerto de Corvera, símbolo sin duda del despilfarro empresarial y la incompetencia política, y que, al final, seremos los contribuyentes de a pie -como ocurrió con el rescate bancario o la desaladora de Escombreras- quienes paguemos la fiesta: «España tiene un ‘Gobierno comunista’», al que reprochó que haya subido el Salario Mínimo Interprofesional «un 61%» en seis años».

Como he podido comprobar que apenas nadie de la oposición, y mucho menos desde las organizaciones sindicales, han salido a replicar sus declaraciones, me he permitido poder escribirle estas letras para darle las gracias por sus palabras, que como bien dice usted, son fruto de lo que le traslada el tejido empresarial.

Seguro que usted y yo compartimos que las pirámides de Egipto fueron construidas porque había esclavos que levantaron el sueño de sus faraones, más aún, también compartiremos, o por lo menos nos echamos las manos a la cabeza, cuando descubrimos que la historia más reciente de nuestra tierra está llena de mujeres, principalmente, que se dejaron su vida laboral en las fábricas agrícolas, y que cuando llegaron a la edad de jubilación, descubrieron que sus «patronos» no habían cotizado ni un día por su trabajo.

Incluso ahora hay compañeros empresarios suyos que siguen teniendo prácticas abusivas con los trabajadores, y que no tengo duda que, algún día, públicamente saldrá en algún foro empresarial a «cortarles» la cara y denunciar su explotación laboral, social y económica.

Como estoy convencido de que usted no pide que se suba el mísero salario mínimo aún más -en seis años hemos pasado de algo más de 700 euros a poco más de 1.100, y usted y yo convendremos que con mil euros es algo más que improbable pagar alquiler, luz, seguros, estudios, agua, champú, gel (tener coche y pagar seguros y combustible sería hacer magia) y encima querer comer algo que no sea siempre pasta o arroz, es físicamente imposible-, me gustaría que saliera de nuevo ante los medios a pedirle disculpas a las decenas de miles de trabajadores de esta región que cobran el SMI.

Según usted, el Gobierno que nos dirige es comunista - si usted cree que tenemos un ejecutivo comunista, apaga y vámonos; afortunadamente el actual Gobierno está a años luz de ser un Gobierno comunista- y el SMI debería haber subido al menos como máximo los beneficios empresariales, y seguramente lleve usted razón, el único problema es que usted parte de que el anterior SMI estaba más cerca de la semiesclavitud retributiva que de la decencia salarial.

No sé lo que cobra usted como presidente de la Croem, más aún, no tengo ni idea si cobra o no, lo que sí sabemos, gracias a la ley de transparencia, es que su «jefe», el presidente de la CEOE, el señor Garamendi, roza los 400.000 euros anuales, y su última subida salarial, si no recuerdo mal, llegó al 9%.

Estoy convencido de que, como buen creyente y prácticamente cristiano que es, cuando usted se quede a solas consigo mismo y piense como puede vivir una familia murciana, con tres o cuatro miembros con un salario mínimo de poco más de mil cien euros, la próxima vez que hable de ello pedirá a sus compañeros empresarios que hagan un esfuerzo mayor, seguro que es mejor tener trabajadores mejor pagados y contentos que mal pagados y cabreados; no solo la economía irá mejor, sino que sus conciencias estarán mucho más tranquilas.

Sin nada más que decirle. Reciba un cordial saludo.

