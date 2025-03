Valentía para acordar

«A ver si dejáis de pelearos y os ponéis a trabajar juntos». Estoy seguro de que muchos y muchas de vosotros habéis escuchado o dicho una frase similar en más de una ocasión. No puedo contar las veces que alguien me ha hecho un comentario parecido. Si hay algo en lo que coincidimos la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas, sin importar nuestra inclinación política, es en la necesidad de que todas las formaciones dejemos de lado la confrontación y unamos esfuerzos para hacer avanzar a nuestro país y a nuestra Región.

La Región de Murcia arrastra los mismos problemas y carencias desde hace 30 años. No descubro nada nuevo al decir que estamos a la cola de todos los indicadores de progreso y calidad de vida, que un tercio de nuestra población está en riesgo de pobreza o exclusión social o que nuestros servicios públicos se encuentran en una situación absolutamente precaria. Lo hemos repetido tantas veces que hemos llegado a normalizarlo. Pero que hayamos normalizado estos problemas no significa que sean menos urgentes. A las carencias de siempre se suman nuevas amenazas derivadas de un escenario internacional incierto, marcado por el auge de fuerzas reaccionarias. Si antes era necesario unir fuerzas, ahora lo es aún más. Ejemplo de ello son los aranceles que pretende imponer Trump a los productos europeos, poniendo en peligro el sustento de muchas familias de nuestra Región.

Durante demasiado tiempo, la política se ha basado en la confrontación y el tiempo ha demostrado que esta dinámica solo ha servido para perpetuar nuestras carencias estructurales, debilitarnos como comunidad autónoma y generar desafección y frustración entre la ciudadanía. Como dije en la clausura de nuestro 17º Congreso Regional, no me resigno a esta situación y sé que muchas personas tampoco lo hacen. Estoy convencido de que ha llegado el momento de poner fin a esta forma de actuar. Si seguimos haciendo lo mismo, obtendremos los mismos resultados, y eso es algo que no podemos permitirnos. Los ciudadanos y ciudadanas de la Región de Murcia merecen que sus representantes estemos a la altura y hagamos todo lo posible por mejorar sus vidas.

El pasado 1 y 2 de marzo, con nuestro 17º Congreso Regional, el Partido Socialista de la Región de Murcia inició una nueva etapa, un punto de inflexión que queremos hacer extensivo al conjunto de nuestra comunidad. Es fundamental abrir un nuevo tiempo en la Región, uno en el que dejemos la crispación atrás, antepongamos el interés general y sumemos fuerzas para avanzar. Los socialistas lo tenemos claro: desde el primer momento hemos apostado con valentía por el diálogo y el acuerdo. Apenas 24 horas después de clausurar nuestro congreso, la nueva Comisión Ejecutiva Regional tomó su primera decisión: iniciar una ronda de contactos con instituciones, organizaciones y colectivos sociales. Un primer paso para tejer alianzas y afrontar juntos los desafíos del presente y del futuro. De igual forma, hacemos extensiva esta apuesta a todas las fuerzas políticas.

¿Por qué hay quienes renuncian a tener una posición común en materias tan importantes para nuestra Región como la financiación autonómica, las infraestructuras, el agua o el Mar Menor? Es indudable que fijar una posición común en estos asuntos nos haría más fuertes como región y nos permitiría avanzar a una mayor velocidad. Si todos anteponemos el interés general, si todos queremos lo mejor para nuestra tierra, no hay ningún motivo para no intentarlo.

¿Por qué hay quienes renuncian a tener una posición común en materias tan importantes para nuestra Región como la financiación autonómica, las infraestructuras, el agua o el Mar Menor?

El Partido Socialista de la Región de Murcia ha dado un paso adelante para cambiar las cosas. Afrontamos esta nueva etapa con valentía, ilusión y trabajo. Queremos construir, junto a toda la sociedad, un proyecto que sume a todas las personas que desean una Región con más justicia social, mejor calidad de vida y mayores oportunidades. Hay momentos en la historia que exigen altura de miras y este es, sin duda, uno de ellos.

Nosotros estamos listos para asumir el reto.

Suscríbete para seguir leyendo