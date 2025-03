López Miras derrotó la más indigna maniobra de Sánchez

Fernando López Miras, presidente de la Región. / J. F. C.

Ha quedado definitivamente acreditado. La moción de censura presentada en la Región de Murcia en marzo de 2021, de la que estos días se cumplen cuatro años, respondió a una sucia operación política de alcance nacional que partió desde las mismísimas cloacas de la Moncloa.

Así lo confirman documentos que demuestran que fue Félix Bolaños, actual ministro de Justicia y entonces secretario general de la Presidencia del Gobierno, quien llevó en primera persona aquellas negociaciones con Ciudadanos. En un momento en el que todos, administraciones públicas y representantes públicos, debían poner sus cinco sentidos en hacer frente a una gravísima emergencia sanitaria, se estaba gestando una oscura maniobra con la que se pretendía arrebatar al Partido Popular sus Gobiernos autonómicos de la Comunidad de Madrid y de la Región de Murcia. También un buen número de diputaciones provinciales y ayuntamientos, entre ellos el de Murcia, en los que el PP gobernaba en coalición con Cs.

Un partido que entonces lideraba una Inés Arrimadas dispuesta a convertirse en muleta de ese mismo sanchismo que de palabra rechazaba, pero que de obra estaba prestando su entusiasta colaboración a uno de esos actos tramposos y desleales que tanto caracterizan al actual inquilino de la Moncloa. Al igual, por cierto, que su delegada en la Región.

Por tanto, queda plenamente confirmado que, tal y como denunciamos en su momento, mientras en la Región de Murcia luchábamos contra la pandemia en su fase más virulenta, Pedro Sánchez urdía desde la Moncloa una moción de censura para derribar a un Gobierno legítimamente elegido en las urnas por los ciudadanos de la Región. Mientras el presidente López Miras estaba dedicando todo su esfuerzo a combatir una pandemia que se estaba cobrando vidas humanas y tomaba medidas difíciles, el PSOE se estaba repartiendo sillas y poder autonómico y municipal con Ciudadanos.

Se trató de un acto de traición sin precedentes, una de las operaciones políticas más oscuras de la historia reciente

Se trató de un acto de traición sin precedentes, una indignidad de la que puede afirmarse, en especial en la Región de Murcia, que fue cometida con premeditación, alevosía y hasta nocturnidad. Una de las operaciones políticas más oscuras de la historia reciente, maquinada por personas sin escrúpulos a los que solo les movía la ambición del poder por el poder. En realidad, fue la primera gran descarnada demostración de la naturaleza inmoral y desalmada del sanchismo. Significó el punto de partida de todo lo que trajo después a la vida política española: despotismo, arbitrariedad, apropiación de las instituciones y corrupción.

Además, el autor material de esta vergonzosa maniobra en la Asamblea Regional, quien registró físicamente la moción de censura, fue el recientemente nombrado secretario general del PSRM, Francisco Lucas. Al que, no precisamente por casualidad, se le ha premiado, primero con un escaño en el Congreso de los Diputados, y segundo con el liderazgo del PSOE a nivel regional. Este es el aval que puede presentar ante los ciudadanos de la Región el nuevo líder de los socialistas de la Región.

Afortunadamente, el presidente López Miras supo anticiparse, poner fin con rapidez a esta escaramuza y consiguió desarbolar una moción de censura vil y contraria a la voluntad de los ciudadanos de la Región. No hubo más tránsfugas que aquellos que traicionaron la palabra dada y los acuerdos firmados, que ni tan siquiera tuvieron la decencia de salir de un Gobierno contra el que conspiraban en secreto. Sí hubo personas decentes que se mantuvieron fieles a los términos del pacto que firmaron en 2019 y que, por honestidad y coherencia, decidieron no apoyar semejante acto de felonía. Porque, como decían, no estaban en política para entregar la Región de Murcia a Pedro Sánchez.

La Región de Murcia se convirtió así en el primer cortafuegos de Pedro Sánchez y su política desprovista de principios y líneas rojas. Predecíamos entonces que unos, Cs, estaban pagando ya su traición con su descomposición como partido político, y que otros, el PSOE, lo pagarían con muchos más años de oposición en la Región.

Dos años después, las urnas se encargarían de darnos la razón.

