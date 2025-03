Vista lenta

Un joven camina bajo la lluvia con su paraguas por Primo de Rivera. / Juan Carlos Caval

«Todo al fin se sucedió,

solo que el tiempo no los esperó,

la melancolía de morir en este mundo,

y de vivir sin una estúpida razón»

Hacía mucho que no caminaba por el centro de la ciudad con paraguas, sin olvidarlo, sin perderlo. De un sitio a otro y luego a casa, con el paraguas. Preparado para el día siguiente. Podría ser una cuestión de costumbre…

Tres semanas llevamos con lluvia. Pero no lo creo. Como muchas cosas que pasan cuando la vida corre más y más rápido, lo del paraguas es una consecuencia más de la lucha contra el padre de Zeus. Esas pequeñas ventajas de conocer el secreto del paso del tiempo son como esas otras cosicas pequeñas de nuestro día a día que hemos sabido saborear en estas cuatrocientas palabras, en este pequeño espacio dominical. Mi amigo Pedro Caballero se ríe cuando digo que soy fan de los perfiles de Instagram que muestran la «vita lenta». No le culpo. Hemos sido antagonistas en la ansiedad para todo lo relativo al tiempo en cuestiones banales, como la hora de salida al aeropuerto para coger un vuelo. Si yo fuera él habría perdido más trenes y aviones que paraguas y gafas de sol. Pero lo soy. Ahora lo soy, y cada vez más. Fan de la vita lenta y de disfrutar del simple hecho de que no me olvido el paraguas.

Los días de lluvia los tengo asociados a los charcos del patio del Narciso Yepes, y a las botas de agua aquellas, azul marino, con el tope amarillo. El tope llevaba unas cuerdas que se ataban a la altura casi de la rodilla, para que el plástico que las remataba no dejara pasar nada de agua. La suela era amarilla también y llevaba ondulaciones en las que se quedaban las chinas. El chinarro del patio. Qué palabra maravillosa. Chinarro. Me permito la redundancia.

Precisamente en el «patio del lao», una franja de chinarro entre el edificio de preescolar y el edificio colindante, se formaba un charco monumental. Un charco paltónico. Un charco único. Un charco para dominarlos a todos. Llovía, botas de agua, charco del «patio del lao» y a cruzarlo. Ley. En el centro, el agua llegaba justo al plástico amarillo de las botas. Qué fantástica sensación. En aquel charco, los zagalicos, cruzábamos con mesura. Con calma, no como en los demás charcos. El agua marrón apenas se removía mientras el que se metía iba avanzando hasta el corazón del charco. Vita lenta con seis años, aquella imagen.

Lo de hoy empieza con un parrafico de Mariposa Tecknicolor (Fito Páez, 1994), himno a la nostalgia en la que creo. Y que me da la fuerza cuando recuerdo, abrazado a Oliva, cómo se la pedíamos al Pipa en Quatro, aquellos años de desparrame de la amistad. Lo que hemos aprendido desde entonces, Pipa. La estúpida razón es la clave, y está ahí, en los días de lluvia, y en un paseo con tu madre hacia una nueva forma de ver el mundo, que no es más que constatar que vivir despacio también es efectivo para ganarle al tiempo. Vale.