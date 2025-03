Fotografía de Belén Unzurrunzaga.

No sé cuántos días lleva lloviendo, me gusta la lluvia. Vivir en un ático es idílico hasta que tienes goteras y el suelo lleno de cubos. El clima nos cambia el carácter, no estoy triste, pero tampoco alegre, ahora entiendo lo antipáticos que son los franceses o que los ingleses no salgan de una taberna. No me gustan los paraguas y el sábado pasado salí a un concierto con uno, pensé que lo perdería, que no volvería conmigo a casa, me equivoqué. Le cuidé, vivimos juntos y, por el momento, la relación parece sólida.

Hace unos días me encontré con mi ex, iba con una chica, había llegado ese momento en el que una no sabe cómo va a reaccionar al volverse a ver desde otro lugar. Todo estuvo bien, pero me hizo pensar sobre las personas que forman parte de nuestra vida, con las que iniciamos un camino y compartimos la intimidad de los cuerpos que se aman, y tras la ruptura nos convertimos en desconocidos, como si nada hubiera sucedido. Es triste, o quizás sea la lluvia, que le da ese punto melancólico a todo lo que pienso. Me quedo con muchas cosas compartidas y con un regalo que me hizo que, en estos días, me ha sacado una sonrisa: un chubasquero para la lluvia, lleno de flores; es cómo llevar la primavera puesta, esa que está al caer y que tras tantos días grises todos anhelamos.

Tengo tiempo libre y le he metido mano un libro al que le tenía muchas ganas, También esto pasará de Milena Busquets: una hija y su duelo tras la muerte de su madre. Me ha encantado, no he dejado de subrayar frases y frases en las que me he reconocido y a las que no dejaré de volver durante un tiempo a modo de caricia. Me aproximo como puedo al primer aniversario y, a la vez, intento encontrar quién soy después de haberme dejado de lado. Pirorizarse es nuevo para mí, decidir sobre una misma en cada segundo lo que quiero y lo que no. Entre borrascas y alertas por lluvias, ha salido el sol y un vermú helado y buena compañía el pasado martes fueron sanadores. También los besos de alguien a quien no hace falta seducir, alguien que no busca nada, que es casa, con el que simplemente sentirse querido un rato, sin mensajes teniendo que ponerle nombre a las cosas. Pero quizás el mejor regalo de toda la semana haya sido la generosidad de alguien querido que me quiso mostrar sus cicatrices, las del alma ya las conocía, pero las del cuerpo, las que cuesta mirar, aún no, y fue bonito. Gracias por compartir conmigo todo lo que la vida nos depare, lo bueno y lo malo.

Sigue lloviendo, la gotera cada vez es más grande y parece que tengo montado en casa una de esas fuentes ‘feng shui’ que relajan por el sonido del agua. Cuando lo que tengo son dos palanganas sobre las que cae la lluvia. Me encanta la palabra palangana.

Esta semana he entrado en el maravilloso mundo de las lentes progresivas, gafas nuevas y unas lentillas que cada vez que me las pongo parece que voy de setas. Me hago mayor, pero lo que sea con tal de no aumentar más la letra del móvil, ni tener que alejarme un libro para poder leerlo. Aún recuerdo la coña de un ‘millenial’ que tenía a mi lado en un festival al ver la pantalla de mi teléfono. Prefiero pagar sangre de unicornio virgen por actualizar mis ojos que las risitas de los que aún no han llegado a los 40.

Han bajado a la Virgen de la Fuensanta, nunca había estado en la Catedral viéndola entrar. Me coloqué en un lateral, poco a poco fueron llegando los fieles que la habían acompañado desde el santuario. Familias con niños pequeños, hijos acompañando a sus madres en sillas de ruedas, todos esperaban a la entrada de su patrona, fue bonito, me gustó mezclarme entre el fervor de los que me rodeaban, sentí algo parecido a lo que sentimos en Lorca con nuestra Pasión diferente. Me encanta el olor a incienso y el sonido del órgano, así como pasear por la Catedral, me relaja y me da paz, últimamente voy con frecuencia.

Sigue lloviendo y han venido los albañiles a casa, la cornada tiene dos trayectorias, una en el techo de la zona de la cocina y otra en la terraza. Visualizo mi casa en unos días como un frente de guerra. En esta ciudad no estamos preparados para tantos días tan grises seguidos y para qué coman tantas migas. Por unos días he aparcado la política y quizás esté empezando a escribir de otra manera, no sé, quizás sea la lluvia.