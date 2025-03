Hasta las narices de la lluvia

Fe. A las 11 de la mañana del viernes dos mujeres salen de una céntrica iglesia de Murcia. Una de ellas le dice a la otra: «Tú, todo lo que tengas que pedir, pídeselo a la Fuensanta, que ella te lo da, seguro».

Pandemia. Estos días todos hemos recordado en algún momento la pandemia de covid. Ya hace 5 años pero el impacto sigue siendo muy fuerte en nuestra memoria. De vez en cuando, en los medios de comunicación se habla de la posibilidad de que algún otro virus salte de los animales a los humanos y tengamos que sufrir otro horror como aquel. Es menester, y quizás lo estén haciendo sin que lo sepamos, que la Sanidad esté preparada para algo así, si ocurriera, a fin de evitar las faltas de material y otros problemas que sufrieron en hospitales y centros de salud se produzcan. O que aparezca algún sinvergüenza y se aproveche de la situación vendiendo mascarillas a precios disparatados y forrándose.

Lluvia. Un hombre a otro, en la ventana de un bar, tomando café. «Yo no sé tú, pero yo estoy hasta las narices de lluvia». (No dijo «hasta las narices», dijo lo otro. Y lo cierto es que todos estamos un poco extrañados con lo de que aquí haya llovido estos días, que no había costumbre. Por cierto, qué bien le viene esta agua a los pinares que se están secando en nuestra Región. Ya se notaba en lugares como el Puerto de la Cadena, donde podían verse copas de árboles totalmente marrones por la sequía acumulada. Y por supuesto ha sido estupendo para los almendros y los otros cultivos de secano).

Ya era hora. Igual que criticamos debemos alegrarnos de lo bueno. Están asfaltando la calle Huerto Pomares de Murcia ciudad. Sin lugar a dudas era la calle en peores condiciones de todo el municipio y lo sé porque suelo pasar por allí. Tenía baches en los que podía vivir una familia completa. Si ahora arreglaran el lateral ajardinado donde cada día aparcan coches a lo bestia y que está de porquería hasta arriba, aquello va a ser un paraíso. Enhorabuena.

Olvido fatal. Un hombre está pagando su abundante compra en la caja de un supermercado. De pronto, se lleva la mano a la frente y exclama: «¡La lechuga!», y dice dirigiéndose a la cajera y dos personas que esperan en la cola: «Perdonen, por favor, pero si no le llevo la lechuga mi mujer me mata», y sale corriendo hacia la sección de verduras. Vuelve enseguida y los de la cola están sonriendo al verlo tan apurado. Uno de ellos le dice: «Tiene carácter tu mujer, ¿eh?» Y todos se ríen.

Harto. Un amigo me dice: «¿A ti te gustaría ver y escuchar a los políticos de varios partidos de distinta ideología estar de acuerdo en algo de lo que nos afecta a nosotros gravemente? Porque a mí sí». No sé qué responderle. Cada día me siento más alejado de la política, sobre todo de la nacional y de la internacional. Sencillamente, me están metiendo el miedo y el aburrimiento en el cuerpo.

Va siendo mayor. Leo en la prensa especializada que Ana Obregón ha cumplido setenta años. Ya la había yo echado de menos en las revistas con aquellos posados que hacía en bikini, cada verano en una playa, retorciendo su cuerpo para que destacara lo que debía destacar, llegando a conseguir que todo se estirara.

Pocos hijos. Los últimos estudios demuestran que actualmente la tasa de personas sin hijos es cada vez mayor. A lo largo de mi vida he visto cómo las parejas iban teniendo cada vez menos hijos. De hecho, ya en los ochenta, en el instituto donde yo trabajaba –éramos casi 200 profesores- con cuatro hijos solo estábamos dos y éramos los que más teníamos. Poco después vino la moda de ‘la parejita’ y el personal comenzó a conformarse con dos hijos. Lo de ahora va de tener uno, y, además, esto ocurre cuando ya se está rozando los cuarenta años e incluso después. O ninguno. Ellos se lo pierden.

Va muy bien. Cuando escribo esto Carlos Alcaraz está ya en semifinales en Indian Wells. Está jugando muy bien. El tenis, con él, es otra cosa.

Serie. Estoy viendo una serie muy entretenida. Se llama Carnival Row, y está protagonizada por Orlando Bloom y Cara Delevingne. Va de la vida en un país imaginario, aunque está ambientada en los barrios bajos de Londres, a finales del siglo XIX, donde conviven seres humanos con otras especies medio humanas, hadas que vuelan, hombres y mujeres con cuernos y otras variedades físicas. Aunque leído así pueda parecer como un cuento, no lo es en absoluto, sino que la problemática que presenta la serie puede perfectamente ser adaptada a la sociedad actual, con inmigrantes que llegan a ciudades donde son maltratados por los malos de la película. Toda la ambientación es un gran espectáculo y está muy bien dirigida.

