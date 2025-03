El futuro de la inmigración en Europa | Acabar con la barra libre de la inmigración ilegal

La primera obligación de un Gobierno es aplicar la ley y garantizar su cumplimiento, algo que, en el caso de la inmigración ilegal, no se lleva a cabo de manera efectiva en ningún país de la UE. Existe una especie de sobreentendido según el cual las leyes que protegen las fronteras son un mandato ambiguo que no tiene que aplicarse a rajatabla porque, en tal caso, el Gobierno estaría cometiendo un delito de lesa humanidad. Pero la normativa sobre asilo internacional o inmigración surge del mismo mandato que el resto de las leyes que nos afectan, de manera que la laxitud en su aplicación es una dejación de funciones intolerable por parte de los políticos, un incentivo para las mafias que trafican con personas y un agravio comparativo con las personas que cumplen los compromisos establecidos para poder fijar su residencia en otro país.

El coladero de las leyes de inmigración está provocando serios problemas de convivencia y seguridad en amplias zonas de la Unión Europea, cuya población ya no aguanta más las consecuencias del buenismo de la clase política. Toca ahora rectificar por parte de los mismos que propiciaron la barra libre inmigratoria, para tratar de que los problemas ocasionados por sus decisiones no se agraven más en el futuro. No lo hacen por virtud, desde luego, sino como una manera desesperada de impedir que la derecha dura siga creciendo en términos electorales en todos los países de la UE.

Los planes de la Comisión Europea para endurecer el procedimiento de regularización de ilegales tiene como uno de sus puntos más polémicos la utilización de centros de acogida para los inmigrantes solicitantes de asilo político en otros países, con los que se firmaría un acuerdo expreso para esa labor. A esos centros exteriores solo irían los que hayan visto rechazada su solicitud de asilo, cuyo número no deja de crecer porque una de las artimañas para permanecer en el país ilegalmente es convertirse en un perseguido político en el país de origen. Buena prueba de que es una trampa de las mafias para colocar a sus clientes en el país elegido es que cuatro de cada cinco inmigrantes con órdenes de expulsión se quedan permanentemente dentro de la UE, una cifra que explica por sí sola el fracaso de la política migratoria europea.

España es, además, la frontera sur de Europa, de manera que muchos de los ilegales que entran por el Estrecho de Gibraltar acaban instalándose en las barriadas más degradadas de las capitales europeas, lo que convierte nuestra posición geográfica en un elemento clave en toda la política migratoria común.

La nueva regulación de extranjería comenzará a operar el año que viene en el mejor de los casos, plazo suficiente para que las mafias transformen sus líneas de negocio de la manera más eficaz posible. De todas formas, una cosa es la modificación de las leyes y otra la manera en que se aplican, con lo que seguirá habiendo margen para que la gente de otros países siga entrando en territorio Schengen con cierta comodidad.

Lo que subyace debajo de toda esta polémica es el hecho conocido de que la clase política europea y los grandes medios de masas ya han decretado que la defensa de las fronteras es ceder al racismo y la xenofobia, con lo que no parece que, de pronto, Europa se vaya a convertir en un búnker inexpugnable.

Habrá que ver también hasta qué punto se lleva a cabo el traslado de inmigrantes ilegales a los centros instalados en países pobres como pretenden las autoridades de Bruselas, una decisión que tendrá un coste severo en términos electorales, sobre todo para los gobiernos de izquierdas. No digamos si como, en el caso de España, se trata de una coalición con partidos ultraizquierdistas, en cuyo caso, la aplicación de esta reforma legal puede hacer saltar por los aires todos los acuerdos de gobernabilidad.

