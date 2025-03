Cartagena sube; Jumilla, Yecla y Bullas bajan

El bueno de Homero nos cuenta en la Ilíada que los aqueos, vulgos griegos, sitiaron Troya para rescatar a la bella Helena de los brazos de Paris, quien la había arrebatado de los de Menelao, rey de Esparta, que era su legítimo esposo. Nuestra civilización se edifica sobre los mitos alrededor de una guerra emprendida a causa de unos cuernos. Pero los historiadores contemporáneos no se han dejado arrebatar por el amor romántico y sus quebrantos, y ven en tamaña épica motivos más prosaicos, inadecuados para su canto en hexátros, relacionados con el saqueo, es decir, la economía, y la toma de posiciones estratégicas. Así, el rapto de la dama no dejaría de ser un pretexto, y Aquiles, Agamenón, Ulises y compañía pasarían de héroes a villanos apandadores.

Así debe ser, a pesar del dolor de tener que eliminar a la Ilíada del género de los relatos rosa, pues todas las guerras que hemos conocido después de la de Troya, hasta hoy mismo, se han producido por motivos comerciales. Ni una sola se escapa de esa etiqueta, por mucho que para acometerlas sus instigadores hayan aducido otros pretextos.

Lo pasmoso del momento presente es que sufrimos dos guerras: una con bombas y sangre, y otra, indolora, titulada como comercial. En la primera, Estados Unidos y Europa son aliados a través de la OTAN, y en la segunda ambos son adversarios mediante el bombardeo mutuo de aranceles. Aquí hay algo que no cuadra.

Y llegan las madresmías

Menos mal que nos lo aclara Trump, quien como los niños, los borrachos y, en su caso, los botarates dice la verdad. El apoyo a Ucrania no se ha producido para defenderla de la invasión de Rusia, sino para apropiarse de sus recursos naturales en compensación por ese apoyo, y ya es hora de cobrarlo en paz, para lo cual hay que aceptar que la franja invadida por Putin que comunica su país con Crimea quede definitivamente bajo su propiedad. En realidad se han producido dos invasiones de Ucrania: una, la rusa, con armas de guerra propiamente dicha para trazar una línea hacia el mar; otra, con las inversiones para que Zelenski se defendiera de esa guerra, que en realidad lo eran para que Estados Unidos se aposentara en los territorios mineralmente explotables.

Hay quienes deslizan que Cartagena podría verse beneficiada por el nuevo estatus geopolítico, dada su tradición de base militar, posición estratégica en el Mediterráneo y su superviviente industria armamentista

A los europeos se nos queda cara de tontos, aunque tampoco somos inocentes, pues nuestro negocio ucraniano estaba encomendado a la reconstrucción. De repente descubrimos que nuestro socio militar es nuestro enemigo comercial y que el artefacto que nos unía, la OTAN, es de su propiedad, pues resulta el mayor inversor en esa organización, y por eso Trump se permite decir en las narices del jefe otaniano, Mark Rutte, que se propone la anexión de Groenlandia, sin que éste ose rechistar.

Nuuk, en Groenlandia. / EFE

Adiós a la OTAN, pues, al menos tal y como la hemos conocido. ¿Y qué es la OTAN? Otra cosa que ha quedado en evidencia: un edificio de arquitectura dudosamente simpática enclavado en Bruselas por el que merodean burócratas con estrellas en la solapa, y sin ejército visible, pues el único unificado y digno de tal nombre reside al otro lado del Atlántico. El sueño húmedo de la izquierda no socialdemócrata, la desestructuración de la OTAN, se está haciendo realidad por la vía rápida, justo cuando esa izquierda pinta poco.

Y a Europa le entran las madresmías. Ursula también ha tenido un sueño en el que ha visto a Trump y a Putin, que debieran ser enemigos naturales, compadreados por sus respectivos intereses comerciales mientras Europa se queda solica, indefensa y maltratada. Y se ha despertado de ese sueño con un arrebato de pasión por la música militar, al contrario que Brassens, a quien esos sones nunca le supieron levantar. En tres o cuatro años hay que gastar en la industria de las armas una cantidad de millones cuyo cálculo se nos escapa a quienes apenas nos manejamos con la asignación para la cesta de la compra. Aceleración presupuestaria llama Pedro Sánchez a esto. Tenemos que estar preparados contra la agresividad expansionista de Putin, ya que el amigo americano, en la práctica, nos abandona, y lo peor es que se amiga con aquél.

Perdone el lector mi impericia como analista geopolítico, pero en mi ingenuidad deduzco que si nos aceleramos para armarnos contra Putin, y para esto necesitamos cuatro años, sería del género estúpido que el ruso no se acelerara también para hacer aquello que se suponga que tiene intención de hacer, en vez de esperar a que el enemigo potencial esté plenamente equipado. No veo a Putin sentado a las puertas de su dacha y bebiendo vodka a la espera de que sus enemigos europeos completen un rearme que lo tenga a él como objetivo.

No, pero depende

Este revuelo político-militar que en un par de semanas ha naturalizado que tan inmensa cantidad de recursos, que no se sabe (o sí, nos tememos) de dónde saldrán está siendo aceptado apaciblemente por la ciudadanía, a pesar de que supone un radical cambio en las prioridades y una más que peligrosa tentación para la guerra, de la que Europa ha tenido una doble ración y todavía no parece haberse desentoxicado. No recuerdo si era Chejov o Bertold Brecht quien decía que cuando en el decorado de una obra de teatro aparece una pistola, ésta se acabará disparando en algún momento de la representación.

La amenaza de Trump de subir los aranceles al vino un 200% podría echar por tierra el trabajo de años de las denominaciones de Jumilla, Yecla y Bullas, tan requeridas en las mesas de las ciudades norteamericanas más cosmopolitas

La fuerza de esta disposición al rearme es de tal magnitud que hasta la vicepresidenta por Sumar, Yolanda Díaz, se ha plegado suavemente a ella enmascarándose con algún reparo retórico. Al parecer, le basta la promesa de Sánchez de que la política social del Gobierno no sufrirá por la macroinversión militarista, que habrá de crecer en etapas sucesivas hasta el 5% del PIB, digan lo que digan. En algún momento creímos que esta izquierda era realmente reacia al incremento del presupuesto de Defensa, pero ahora parece dispuesta a hacer la vista gorda a cambio de que las partidas ‘sociales’ permanezcan intactas, como si tal cosa fuera posible. El ‘no a la guerra’ se ha transformado en ‘depende’. Lo acabamos de ver en Alemania, donde los Verdes no ponen pegas ni siquiera al cambio de su Constitución para validar el rearme a cambio de un incremento paralelo del presupuesto para las políticas de transición ecológica que ellos administran. Tal vez Yolanda calcule que puede conseguir de rebote mayor poder en el Gobierno. En este aspecto, Podemos es coherente, todavía no sabemos hasta qué punto.

Todo este acceso militarizante se está produciendo sin debate formal alguno, enmedio de vastas incertidumbres y contaminado de eufemismos, como siempre ocurre en las cuestiones relativas al militarismo. La distinción entre ‘defensa’ y ‘seguridad’ empleada por Sánchez es un subterfugio para obviar el Parlamento, y apela al sacrosanto refugio en la ‘política de Estado’ en cuyo nombre se han llevado a cabo tantos crímenes. ¿No es el Parlamento una de las principales instituciones del Estado? Si en un asunto de esta envergadura puede ser soslayado ¿para qué sirve?

El siempre tan sofisticado Patxi López declaraba ayer que no hemos de preocuparnos, pues España no se va a dedicar a construir tanques para la guerra. Claro que no. Los tanques quedaron obsoletos en la Segunda Guerra Mundial, cuando fueron superados por la aviación. Así de romo es el arsenal argumentario que ha empezado a distribuir el Gobierno.

El aspecto más irritante de esta política para ingenuos es la referencia a que el incremento brutal en los presupuestos de defensa y seguridad no afectará al conjunto de las políticas del Gobierno. ¿De dónde sale el dinero, entonces? Solo caben dos soluciones: acomodo de partidas y/o petición de préstamos: ¿cuál de ellas es peor? Y una suspicacia que cada vez cobra más sentido: si tan fácil es obtener recursos de esa envergadura ¿cómo es que no se ha implementado la fórmula en otros momentos para urgencias de otro tipo o para paliar desequilibrios insoportables entre la población?

La Región, base militar

En este contexto, ya hay efectos previos en la Región. En principio, se desliza que Cartagena podría verse necesariamente beneficiada por el nuevo estatus geopolítico, dada su tradición de base militar, posición estratégica en el Mediterráneo desde los fenicios y su superviviente industria armamentista, al menos en la fabricación de submarinos. Algunos podrían decir que no hay mal que por bien no venga. Pero se olvida que las bases militares, cuanto más relevantes, son las primeras a las que apuntan los misiles. Tal vez haya nostálgicos que aspiren a recuperar la imagen romántica de cosechas enteras de marineros paseando por la Calle Mayor en uniforme de bonito a la hora de la tarde en que toque el permiso de salida mientras algunas herederas del personaje de la Piquer intentan localizar entre ellos a quienes, gallardos y altaneros, les dejaron tatuados sus nombres en la piel. El modelo de desarrollo de Cartagena avanzaba en otra dirección, pero quizá hay quienes, como en el chiste, salieron a por setas y creen haber encontrado un Rólex.

Otras localidades sufren peor suerte: la amenaza de Trump de subir los aranceles al vino un 200% podría echar por tierra el trabajo de años de las denominaciones de Jumilla, Yecla y Bullas, tan requeridas en las mesas de las ciudades norteamericanas más cosmopolitas. Ellos se lo perderán, desde luego. Pero es tan solo un breve apunte regional del nuevo orden mundial.

Vamos a empezar a construir nuestro propio caballo de Troya para dinamitar el Estado de Bienestar a costa de un incierto control de fronteras. Y paro lo único que Trump no nos podrá aranceles será en la compra de armas. Encima, no tenemos ninguna Helena que rescatar.

