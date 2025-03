La advertencia

Dice Marlene Dietrich que nos reímos de la moda de ayer mientras miramos con nostalgia la de antes de ayer, que está a punto de convertirse en la de mañana.

Ya saben que las películas de la tarde suelen transcurrir en uno de esos idílicos estados de la costa este de ese país. Son esos estados en los que, aparentemente, no suele suceder nada, a no ser que venga Jessica Fletcher a visitar tu localidad y te toque a ti estar en la mesa del forense, porque se va a escribir un crimen.

Si no está Jessica resolviendo un crimen, generalmente es una ejecutiva de la ciudad a la que se le rompe el coche y descubre el verdadero amor en la persona de un veterinario cuando este se quita la camisa de felpa a cuadros para arreglarte el coche. Aunque antes os habíais tropezado en la tienda de tartas y él te había derramado el caramel latte en tu traje de Valentino. No hay Vermont para tanto veterinario ni New Hampshire para tanta tarta.

Lo que va a descubrir la ya esposa del veterinario, después del final feliz en el que abandona la estresante vida de ciudad, es que tiene que ir tres veces a casa para poder votar. En ese estado, el nombre de tu partida de nacimiento tiene que coincidir con el de tu identidad para que puedas votar, y ella no lo hace porque ha adoptado el apellido de su marido. El camino de la tradición sirve, con un pequeño arreglo legal, para que sea más difícil que las mujeres voten. Ella es blanca. Imagínense si nuestra heroína fuera negra, madre soltera con tres trabajos y el día de voto le tocara currar. Efectivamente, no hay voto para tanto negro.

El presidente que anima a coger a las mujeres del ‘pussy’ no podría estar más contento con el proyecto de ley que, al final, fue derrotado en la Cámara de Representantes de esos Estados Unidos. Ese proyecto permitía hacer una revisión ginecológica a cualquier deportista sospechosa de no ser una mujer en una competición de mujeres. No sé cuál será el próximo intento. Quizás que las mujeres vistan obligatoriamente falda o sombrero y que parezcan mujeres. Y quizás esas mujeres blancas lo aplaudan mientras se escandalizan de que otras sean forzadas a llevar hiyab o burka.

Son esas mismas mujeres blancas que observan con complacencia todos esos otros cambios relativos a personas trans, personas LGTBIQ+ o racializadas, creyendo que no les va a tocar a ellas. Son las que votan a Trump sin darse cuenta de que las políticas de igualdad, diversidad e inclusión que tanto abomina ese presidente las benefician principalmente a ellas en un 63%.

Un librero puso debajo del libro de Margaret Atwood, El cuento de la criada, el siguiente aviso: «Es una advertencia, no un manual de instrucciones». ¿Cuántas veces más ignoraremos advertencias antes de darnos cuenta de que ya es un manual de instrucciones? También es un recordatorio de que lo que sucede lejos, tan lejos como el New Hampshire de los telefilmes, puede llegar a suceder aquí, porque aquí hay políticos que admiran y envidian al presidente del ‘pussy’. Y que la realidad siempre supera a la ficción.

Suscríbete para seguir leyendo