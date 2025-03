Más regulación en el alquiler turístico para que Murcia siga siendo un destino de calidad

Como ciudadano que alquila su vivienda por periodos cortos de tiempo, he visto cómo este modelo de negocio se ha convertido en una oportunidad para complementar los ingresos de quienes alquilamos de manera temporal. Como muchos otros anfitriones, he empezado mi aventura en el hospedaje con mucho esfuerzo y esta opción me ha permitido obtener unos ingresos extra. Además de ayudarme económicamente, me alegra saber que con cada estancia estoy contribuyendo a que más personas descubran y disfruten de la Región de Murcia como lo hacemos nosotros. Nos gusta que nos conozcan, visiten nuestros lugares favoritos y, por supuesto, disfruten de nuestros comercios locales.

No obstante, en los últimos tiempos, la falta de claridad en la regulación ha sido un verdadero dolor de cabeza para quienes alquilamos de manera responsable y cumpliendo las normas. No es fácil levantarse cada día con una noticia nueva sobre nuestra actividad, y miles de normas que vienen de diferentes organismos, que nos llenan de dudas y cambios constantes. En un escenario de tan poca claridad a nivel nacional, saber que en la Región de Murcia se están dando pasos para ordenar y dar seguridad a nuestro sector es un gran alivio. Que exista un sistema de registro más accesible y transparente no solo facilitará el trabajo de las autoridades, sino que también nos dará tranquilidad a los anfitriones que queremos hacer las cosas bien y dentro de la legalidad.

En mi opinión, que la Consejería de Turismo colabore con plataformas como Airbnb -que muchos usamos para compartir nuestras casas- para obligar a mostrar un número de registro válido en los anuncios de alquiler es una gran noticia que nos permitirá diferenciarnos a los anfitriones que actuamos conforme a la ley de los que no lo hacen. Esto no solo supone un espaldarazo a la confianza de los viajeros, sino que también nos protege a los anfitriones saber que vamos a disponer de un marco normativo claro que viene de Europa y al que nuestra Región ya está trabajando por adaptarse.

Nosotros solo queremos poder continuar ofreciendo una experiencia de calidad y acabar de una vez con el estigma injusto sobre esta modalidad de alojamiento, que utilizan millones de familias cada año en España y que permite que muchos disfrutemos de vacaciones a un precio asequible.

