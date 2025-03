Mesa para uno

Sábado 18. ALTO EL FUEGO

Zelenski ha reconducido la situación tras la encerrona de Trump en el Despacho Oval. En pocas horas agradeció el apoyo de EE UU y envió una carta a Trump dispuesto a firmar lo que fuera para lograr la paz. La tensión se ha rebajado y Washington y Kiev proponen un alto el fuego de treinta días. Ahora la pelota está en el tejado de Rusia. Algunos dicen que Zelenski ha claudicado ante el todopoderoso Tío Sam. En Occidente, premiamos el matonismo y la incontinencia verbal. La diplomacia no está de moda.

Domingo 19. LA DESVERGÜENZA

En política, hay dos maneras de buscarse la ruina: tragarse el orgullo contra el tirano y hacer de la desvergüenza una ideología. Para describir la primera, los chinos tienen el concepto忍耐 ‘rěnnài’, que se traduce como la capacidad de soportar las humillaciones en silencio. Con respecto a la segunda, Trump es el líder de la revolución de la desvergüenza, que ensalza valores como la arrogancia y la falta de escrúpulos.

Lunes 20. EXTRAÑOS EN UNA PIZZERÍA

Lunes por la noche. En una pizzería del centro de Murcia, una chica cena sola. Come en silencio y levanta de vez en cuando la mirada hacia su teléfono. En la mesa de al lado, un chico degusta un plato de pasta, también solo. Ambos piden agua para beber. Cada uno ha llegado por su cuenta, aunque quizá la chica haya entrado primero y él se haya sentado a su lado. Los dos son jóvenes y atractivos.

Terminan de cenar casi a la vez, pero ella pide postre. Él la imita y se anima a romper el hielo. Ella le responde receptiva. Se presentan: la mujer es representante médica y está aquí de viaje de negocios. El joven también ha venido a Murcia por trabajo. La conversación fluye y, a pesar de ser completos desconocidos, parecen dos enamorados. Ella apenas toca el postre y ambos piden la cuenta. Abandonan juntos el restaurante y siguen la conversación en la Plaza de las Flores. Al fin, el uno frente al otro, comparten mesa y dos cañas.

Privilegios de nacimiento En mi DNI solo queda un rastro de Murcia, aparece como mi lugar de nacimiento. Hasta ahora, pensaba que este detalle solo podía servir para discriminarme en otros lugares, pero finalmente he encontrado una enorme ventaja: entrar gratis a la Catedral. De algo tenía que servir ser murciana. (Fotografía de la torre de la Catedral tomada por la autora esta semana).

Martes 21. ALIENACIÓN

Yo: Ayer fuimos testigos del nacimiento del amor. Una pareja se formó ante nuestros ojos. ¿No te pareció romántico?

Mi compañero: No. Me pareció una mezcla de postureo, soledad y enajenación capitalista. Algo entre First dates y La isla de las tentaciones. Los dos, como buenos profesionales cualificados, estaban haciendo lo que se supone que tenían que hacer: gastar las dietas y quedar bien para la foto. Todo les indicaba que ése era el camino correcto, porque lo han aprendido en la tele. Más que mirarse el uno al otro estaban mirando cómo quedaban ellos en el mundo, viéndose desde fuera como si fueran un ‘reel’ de Instagram. No sentían, solo seguían la inercia de lo que se espera de ellos. Pura alienación de redes sociales.

Yo: ¡Qué cosas más románticas me dices!

Miércoles 22. CHIDULT

El concepto de la semana: ‘Chidult’. Es la unión de ‘child’ y ‘adult’ y se refiere a los jóvenes y personas de mediana edad que mantienen comportamientos y actitudes infantiles. Están atrapados en una adolescencia eterna y se resisten a la mayoría de edad. Coleccionan muñequitos (enloquecen por los Funkos y Pokemons), juegan a videoconsolas y ven dibujos animados. Su nostalgia los convierte en consumidores voraces de productos diseñados para mantenerlos a salvo de la realidad. Descubrí este concepto en un viaje a Hong Kong en 2016, en la marquesina del metro, junto a palabras como valentía, inteligencia o fortaleza. Lo más chocante es que se consideraba una virtud moral.

Jueves 23. TATUAJES CHUNGOS

Mi compañero en el sofá: Estoy haciendo una lista mental de las veinte cosas que me tatuaría.

Yo: Piénsatelo bien, porque a tus 40 primaveras sería el primero y te podría pasar como al de Los Chunguitos, que le tatuaron unas letras chinas pensando que significaban ‘duro de pelar’ y en realidad eran los caracteres de ‘cabeza de cerdo’ (zhūtóu), que significa gilipollas.

Viernes 24. EROS Y TÁNATOS

«El sexo es darle patadas en el culo a la muerte mientras cantas», Charles Bukowski.

