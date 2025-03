Autosuficiente

Como no podía aplicar aranceles a las empresas insolidarias o que contravienen el interés común, decidió avanzar en su autosuficiencia, aunque acabara bajo un puente.

Lo último, su peluquería. El jefe obligó a sus empleados a hacerse autónomos y a comprarse el sillón donde aplicaban sus manos tijeras, pero sus broncas continuaban, pues compartían local todos juntos, sin posibilidad de darle un corte. No iría más.

Tampoco a la panadería que aprovechó la reducción del IVA para subir los precios... sus parroquianos seguían pagando el colín a 1 euro sin ser informados del incremento, pero él no. No traspasaría su puerta más.

Ya se había dado de baja en la compañía eléctrica, cuyo presidente tuvo la desfachatez de llamarle tonto. Tampoco repostaba en las gasolineras de esa marca española tan patriota, cuyos dirigentes estaban deseosos de abandonar su país por, supuestamente, tener que pagar impuestos. Y estaba probando a trabajar sin banco, pues al igual que los anteriores no abrían la boca más que para mostrar su insolidaridad en medio de beneficios récord.

Por supuesto, había tachado de su existencia los magnates tecnológicos que arropan a Trump, desde Google a Amazon, pasando por Meta y Tesla. Se alegró de que sus pérdidas superaran los 200.000 millones de dólares desde el advenimiento del matón. Que no contaran con su pedido ni con su retuit.

Ni agua tampoco al que puso a sus trabajadores en peligro en la propia dana para que no parara la rueda de hacer billetes. El magnate alimentario, que ha anunciado esta semana resultados económicos históricos, nos ilumina ahora diciendo que lo importante no es la gestión en la hora H, sino el que te atenderá después, sin especificar si se refiere o no a los servicios funerarios.

En fin, volvió a los mercadillos y a las tiendas reales de barrio, pero ya no pasaría por unas cajas en las que se indica que el incremento de los precios se debe al aumento de unos impuestos, sin precisar que previamente bajaron para ayudar a paliar sus prácticas, consistentes en inflar los precios o reducir el tamaño.

Nos queda la palabra y, aunque muramos en el intento, la capacidad de elegir quién nos vacía el bolsillo.

Suscríbete para seguir leyendo