La cesión a las competencias migratorias a Cataluña

Si hay alguna película que me ha impresionado ha sido El golpe. Ahora sería «La cesión». Tanto en la película como en nuestra actualidad, se trata de hacernos comulgar con ruedas de molino, adelantando unos segundos la verdadera pretensión de unos y otros. En la película, cometer una estafa, aquí, para uno seguir gobernando, y para el otro tener relevancia desde Waterloo. Aquel, de izquierdas -mejor dicho, de su izquierda, porque no todo el mundo cree en esa izquierda suya-, el otro, de derecha radical. Y aun así, se entienden por el bien propio, nunca el ajeno, y mucho menos el general. Aquel les promete el oro y el inmigrante. Este dice que es un paso muy importante con la cesión conseguida para ser un auténtico Estado Cataluña.

Sánchez tratará de llevarlo entre promesas hasta que se agote la legislatura y no se presente a las nuevas elecciones, por saber que las perderá. Esa cesión sabe que es un disparate, pero «mientras rule, no es chamba», como en nuestros bolos huertanos. Entre que se aprueba, entre que se recurre y entre que el Constitucional resuelve, ya ha agotado su mandato, sin necesidad de convocar elecciones anticipadas. Pero, además de él, también saben que la cesión es antisocial y discriminatoria la mayoría de los españoles, que no le deben nada a Puigdemont, sino todo lo contrario. Hasta el mismísimo socialista presidente de la Comunidad de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page -que arrasa en su territorio cada vez que hay votaciones-, ha dicho que esa cesión es racista.

Pero ¿qué dice el Tribunal Constitucional? Si nos atenemos a su doctrina jurisprudencial, es claro que cuando llegue al mismo un recurso de amparo, dirá que esa cesión es inconstitucional, pues así lo viene sosteniendo desde que dictó sentencia sobre el Estatuto de Cataluña, hace 15 años. Textualmente, sentenció que «es evidente que la inmigración es una materia que ha sido reservada con carácter exclusivo al Estado, por lo que sería claramente inconstitucional atribuir a una comunidad autónoma competencias en dicha materia». No deja lugar a duda. Y eso lo sabe Sánchez, sus ministros y todo el mundo -el único que no lo sabe es Puigdemont, que otra vez le van a dar gato por liebre-, y por eso están tratando de distinguir entre concesión y delegación. Dicen que la Constitución no permite una concesión, pero sí una delegación, porque de esta manera el Estado tiene el control y la última palabra en materia de inmigración. Nuevamente, se trata de retorcer la letra constitucional, porque da igual que le llamen concesión, delegación o cesión, es materia estatal, y todo lo demás es dar largas, como lo han hecho con los independentistas, una y otra vez. Si no, que me digan por qué después de tantas concesiones y promesas aún no hay ni la más mínima posibilidad de que Cataluña sea independiente. Pues porque saben que la Constitución lo impide y que el Constitucional no les daría la razón, a pesar de su mayoría progresista.

Y no solo la mayoría de los españoles y la jurisprudencia del Tribunal están seguros de que esta cesión es inconstitucional, también los juristas en general están en contra de este dislate jurídico, por diversas razones más que evidentes. Unos sostienen que el principio de igualdad constitucional exige que esa competencia se ejerza con criterios uniformes en todo el territorio nacional. Otros, manifiestan que el control de las fronteras no puede ser cedido, al afectar al núcleo esencial de la soberanía del Estado. Y la conclusión de todos ellos es siempre la misma: hay una serie de cuestiones relacionadas con la inmigración que ni son delegables ni transferibles. Por eso, da igual que le llaman cesión que delegación. Afecta a la soberanía nacional, a la igualdad de todos los españoles, a la solidaridad entre territorios y a la no discriminación por raza. Todo lo demás son milongas que nos tratan de colar bajo el cuento de que es bueno para todos los españoles.

No solo la mayoría de los españoles y la jurisprudencia del Tribunal están seguros de que esta cesión es inconstitucional, también los juristas en general están en contra de este dislate jurídico

Lo malo es que estos no tienen un palacio para vivir en Madrid ni en Waterloo, y ni siquiera potencial económico para adquirir una vivienda propia, sean o no inmigrantes. Y eso sí que debería ser una cuestión de Estado, no ir desmembrando el mismo con concesiones anticonstitucionales. Y no lo digo yo, sino la Constitución y el tribunal que la interpreta. Claro que, como el derecho es una ciencia inexacta, todo puede variar, y lo que antes lo era, ahora ya no lo es. De todas formas, «mientras ha rulado, no ha chambado» -mientras la bola ha estado en movimiento, la jugada no ha terminado-.

Suscríbete para seguir leyendo