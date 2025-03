Sobre hombres y mujeres y sus diferencias

El voto popular a la ultraderecha esconde unas contradicciones difíciles de comprender, entre ellas, cómo se explica que la población con menos recursos puede apoyar propuestas que merman servicios públicos gratuitos como la educación, la sanidad o los servicios sociales, de los que esa misma población es la más beneficiada. Por más que intentemos resolver esa paradoja apelando a la decepción de un Estado que no sienten que se ocupe de ellos y atienda sus necesidades de vivienda o derechos laborales, son precisamente los partidos progresistas quienes implantan las políticas de aumento del salario mínimo, esos necesarios derechos y mejoras laborales, el aumento de las pensiones o políticas -aunque tardías- de vivienda. Ni siquiera los análisis más profundos responden plenamente a esta situación contraintuitiva: los más necesitados habrían de apoyar políticas que garanticen el estado de bienestar, no que atenten contra él, como quieren hacer en España Vox y el PP con sus políticas de privatización de la sanidad, o Trump y Milei en EE UU y Argentina.

La relación de las mujeres con la ultraderecha es compleja. En Alemania, las mujeres han sido quienes menos la han votado, decantándose por opciones de progresistas. Die Linke, el partido de izquierdas, alcanzó un 8,7% de los votos en las recientes elecciones, siendo el primer partido votado por los jóvenes de entre 18 y 24 años; si bien en Francia un 33% de las mujeres, frente a un 30% de hombres, votó a Marine Le Pen, que enarboló su condición de mujer para ganar el voto de sus conciudadanas más desfavorecidas. Tradicionalmente, a los ultras los votaban más los hombres; los analistas explican este ascenso del voto femenino por la preocupación de las mujeres hacia las agresiones físicas y sexuales y la inseguridad, tan explotada electoralmente por la ultraderecha, que vinculó con insistencia esta cuestión con el tema de la inmigración y los «riesgos asociados al islamismo». En Italia siguen siendo los hombres quienes más votaron a Meloni, un 30,4% frente al 27% de las mujeres, pero, como vemos, el margen es estrecho.

El último barómetro sobre intención de voto en España, realizado la semana pasada, indicaba que las mujeres votarían un 11,4% a Vox, frente al 17,9% de los hombres, una diferencia que sigue lo que venía siendo la tendencia tradicional que apuntamos. Si bien esta tendencia corre el peligro de invertirse, si observamos los datos europeos.

Nos preocupa que quienes mejor opinión tienen en España de Trump sean los varones de la generación Z, que abarca la franja de los 18 a los 27 años -precisamente las edades en las que Vox tiene mayor intención de voto-, mientras que las chicas de la misma edad se distancian considerablemente de ellos.

Es evidente que los partidos progresistas fracasan en su intento de llevar las políticas feministas a las mujeres, aunque son los únicos que defienden tradicionales reivindicaciones del feminismo como el derecho al aborto, negado por los ultras. Los esfuerzos del Gobierno progresista por ampliar políticas de conciliación del horario laboral, aumentar el número de escuelas infantiles de 0 a 3 años, reducir la brecha salarial, ayudar a la dependencia -el cuidado sigue cayendo sobre los hombros de las mujeres- y otras propuestas que garanticen una igualdad efectiva en el uso del tiempo libre, chocan con los obstáculos de las comunidades gobernadas por la derecha y de las empresas, que se resisten a cumplir la normativa. Aún hoy «las tareas domésticas recaen de forma mayoritaria en las mujeres, un 45,9% se encarga de la mayor parte de ellas frente al 14,9% de los hombres que asume esta responsabilidad», según datos de la Encuesta de Características Esenciales de la Población y Viviendas 2021. La mayoría de los desencuentros de las parejas tienen en su base esta injusta distribución del trabajo doméstico y del cuidado de los niños, que muestra lo lejos que están los hombres de una educación auténticamente igualitaria, no solo teórica, sino en su vida cotidiana.

Dado el alto porcentaje de solteros y solteras en España, que alcanza el 36%, este hecho podría explicarse por la decisión voluntaria de muchas mujeres de no buscar pareja, dado que los hombres no contribuyen a mejorar sus vidas, sino todo lo contrario, creando penosos y estériles conflictos que las mujeres independientes y económicamente autónomas no están dispuestas a soportar frente a unos hombres que «no están a la altura», según confesaban algunas en un reciente artículo del diario El País sobre el tema. Las mujeres solteras se sienten felices y cultivan la amistad como fundamental vínculo de afecto y reconocimiento mutuo, sin la costosa tarea de «educar» a sus testarudas parejas en una igualdad que consideran imprescindible.

La brecha entre hombres y mujeres se ensancha en lo singular y en lo colectivo. La extrema derecha crece en toda Europa y es la opción mayoritariamente elegida entre los varones más jóvenes y la tercera entre las mujeres. Partidos de ultraderecha que satisfacen las urgentes necesidades identitarias en unos momentos de crisis de las masculinidades, lo que refuerza los roles de género patriarcales que las mujeres que votan a la izquierda no desean en sus vidas.

No es en absoluto casual que las políticas ultras se centren en la lucha contra el feminismo, el colectivo LGTBI+ y los inmigrantes, las batallas que, de ganarlas, traerían un retroceso social que nos colocaría, en lo individual y lo colectivo, en una sociedad más patriarcal e injusta, un retroceso que va en dirección contraria a las luchas que, desde el siglo XX hasta hoy, ha emprendido el feminismo.

