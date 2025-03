Siempre hay una salida

El mundo puede ser un lugar inhóspito, lleno de peligros. Las situaciones de violencia son habituales, muchas de ellas de difícil cuando no imposible solución, lo que nos causa angustia y estrés y complica las relaciones con los demás. A veces todo a nuestro alrededor parecen escollos, y no se encuentra salida en el laberinto que nos engulle como si estuviésemos viviendo una pesadilla permanente.

Abro el email y me encuentro con este anuncio de change.org: «Estoy horrorizada y llena de rabia. Ayer asesinaron a una de nuestras compañeras, una educadora social de 35 años, mientras trabajaba en un piso tutelado de menores…», y acaba con una solicitud: «Pedimos personal de seguridad YA acompañando a los trabajadores sociales ante situaciones de riesgo». En medio, la argumentación: «Y lo peor es que a ninguno nos ha sorprendido. Llevamos años advirtiendo de que esto podía pasar. Nos enfrentamos a diario a situaciones de riesgo y no tenemos suficiente seguridad: ni cámaras, ni protocolos claros, ni personal mínimo… Que la muerte de María Belén no quede en el olvido, por favor. Por ella y para que no le pase a nadie más».

Una firma es lo que se intenta recabar, como símbolo de la implicación, de la toma de conciencia para con el problema que se nos plantea.

Lo peor es que todo puede pasar, pese a las advertencias. Pese a los temores. Pese a las alertas. Y el cansancio y el desánimo nos pueden ante esa constatación. Y la tristeza. Una tristeza honda y estéril que nos inmoviliza y nos impide avanzar, porque la meta es tan difusa, o parece tan lejana, o se hace tan cuesta arriba, que la energía no alcanza.

Las injusticias nos enervan y nos revelamos ante ellas, pero también podemos habituarnos y normalizarlas, incluso justificarlas. A lo largo de la existencia cada ser humano puede experimentar, en su piel o en la de sus seres queridos, tesituras que le desbordan. En el segundo caso se añade la impotencia y la desesperación de no saber o no poder ayudar.

La vida es un regalo. Cada día nos ofrece una nueva oportunidad y nos permite afrontar y resolver cualquier circunstancia que se nos presente, por complicada que parezca, abordándola con optimismo si se consigue hallar serenidad. Si se encuentra una luz que te guíe para poder salir poco a poco de la oscuridad. Por ti y por los tuyos.

