Causa limeña

Es uno de los platos más populares del Perú. Elaborado a base de papa amarilla y chile, añade a sus ingredientes limón, huevo duro, aceitunas y un relleno al gusto. Sobre su origen hay varias teorías. Pudo ser una receta indígena denominada ‘kawsay’, que en quechua significaría «lo que da vida» o «lo que alimenta», pero otra hipótesis habla de un plato elaborado por las mujeres limeñas para sufragar el ejército del General San Martín en la independencia del Perú en 1820, y otra parecida lo atribuye a la Guerra del Pacífico contra la vecina Chile, a finales del XIX. En estos casos, se trataría del sufragio de una «causa» bélica y, como tal, se ofrecía al público, «¡para la causa!».

También en el XIX, las mujeres sufragistas inauguraron la lucha feminista que se prolonga hasta nuestros días. La duda sobre el origen del plato limeño no es nada comparado con el significado del movimiento feminista para el común. Pero la comparación viene al caso por cómo es tratado por algunos. Verbigracia, las autoridades.

El Ayuntamiento de Murcia diseña para la manifestación del 8M un recorrido «turístico» con el pretexto de una obra en la Gran Vía que inhabilitaba unos pocos metros de dos carriles de la calzada. El itinerario atravesaba las terrazas de bares y restaurantes, tal vez para comprobar la importancia que algunas personas dan a la causa. Y no finalizaba en la Glorieta, con los discursos desde el balcón del alcalde, como hacen los sardineros y otros afines, sino que se desplazó a la plaza de la Cruz Roja, donde tampoco asistieron los miembros del consistorio ni los del Gobierno regional, para demostrar la importancia que dan al evento. En cambio, la Carrera de la Mujer sí que merece visualizarse desde las instituciones, pues ya forma parte del folclore local.

Feminismo no es antónimo de machista, ni de supremacista, aunque eso no quiere decir que no sean conceptos antagónicos. El feminismo reivindica la igualdad de la mujer con el hombre, lo que en un mundo tan desigual puede requerir cierta precisión conceptual y, desde luego, un compromiso colectivo por una sociedad más justa.

No es fácil reconocer las injusticias para quien no las sufre. Los centros de enseñanza públicos que he conocido siempre han sido mixtos, incluso en algún momento se utilizó el horrible calificativo para denominarlos. Así, nos mezclamos desde pequeñitos, burros, zánganos y pitagorines, sin distinción de sexo, género u orientación sexual. Es una manera de entender que el otro sexo no es distinto ni en sus capacidades intelectuales ni en su condición de persona, que hay una pequeña diferencia, pero como estudiábamos francés, colegíamos ‘vive la diferénce!’

En la Facultad de Derecho, no sólo compartíamos pupitres, sino que la tarima del profesorado alternaba usuarios de ambos sexos, sin que percibiéramos una diferencia cualitativa en su magisterio. De hecho, en cierta asignatura en la que daba clase un matrimonio, el marido por la mañana y la mujer por la tarde, ambos tenían fama de huesos, por lo que los compañeros de distintos turnos nos compadecíamos mutuamente. He conocido muchos profesionales de la justicia –algunos buenos y otros no tanto– que no puedo considerar el sexo como criterio distintivo de su competencia.

Esas experiencias educativas no dejan de ser pequeño universo vital, una burbuja, pues la sociedad es mucho más amplia y diversa. En los empleos, en las familias, en el poder político, en la economía, en los suburbios y en las altas esferas, sigue existiendo discriminación y marginación de la mujer. ¡Qué decir de determinadas religiones! Y no hablamos del derecho al aborto y de los calificativos que se dedican a las mujeres que se manifestaron el sábado pasado. Alguna parte de la sociedad sigue viéndolas como a las sufragistas del XIX. Feijoo dice que él prefiere el feminismo de nuestras madres. ¿El de la Sección Femenina? ¡Acabáramos! Mujeres, agárrense los machos para lo que pueda venir.

Sé perfectamente cuál era la situación de la mujer antes de llegar la democracia y he asistido a un avance sin precedentes en la historia de este país, aún desconocido en otros países y otras civilizaciones. Pero si relatáramos casos de sexismo, discriminación y machismo aquí y ahora, faltaría espacio en este periódico.

Hay causas por las que merece la pena luchar, lejos de aquellas guerras de independencia o de fronteras que dieron nombre a la causa limeña. Si uno tiene conciencia de humanidad, sólo hay que mirar alrededor.

Que haya mujeres víctimas de violencia por parte de individuos que no tienen de hombres más que el nombre de un santo al que, por lo general, no se parecen, es una lacra y una vergüenza para la sociedad y para quienes niegan esa realidad. Puede discutirse cuál sea la mejor respuesta legal, judicial o administrativa, pero eso no hace desaparecer al dinosaurio; cuando despertemos, seguirá ahí. No importa que haya más muertes en las carreteras o por enfermedades diversas, porque el número de las que hay demuestra una patología social. Partiendo de esta cuestión, el camino sigue siendo arduo y los objetivos tan diversos como queramos que sea de justa y honesta nuestra sociedad.

La causa limeña no tiene tantos sinsabores, pero la de la mujer también merece la implicación de los hombres.

