Sanidad pública: el problema de remar en diferentes direcciones

Hay muchos intereses para que la sanidad pública siga haciendo aguas, pero, sobre todo, el gran problema es que unos reman en dirección a la sanidad privada -la mayoría de ellos médicos- y otros en dirección a los astilleros públicos, para reparar un barco que necesita una profunda revisión.

La única manera de que no siga deteriorándose el sistema público sanitario pasa por poner todas las cartas boca arriba. Mientras algunos sigan escondiendo sus ases en la manga, las trampas nos harán más débiles y menos solidarios.

En una empresa, no lo olvidemos, donde muchos de sus trabajadores ganan más -a veces el doble y el triple- que sus propios gerentes y donde es más fácil ser subdirector que director, no solo sus salarios son superiores, sino que, en caso de crisis, a quien echan a los «leones» son a los máximos responsables, con lo que el resultado final es que, a medio y largo plazo, nadie competente querrá dirigir una empresa si con ello uno o una pierde dinero, calidad de vida y prestigio. Así, ninguna empresa jamás podrá funcionar correctamente.

El otro día, una amiga mía me dice que la han citado para una ecografía mamaria un sábado por la mañana en una clínica concertada. Ella preguntó si no podía ser entre semana por la tarde, le contestaron que no.

Otra compañera era operada en un hospital concertado a las 14.00. Preguntó a otra compañera, que trabaja en quirófanos, si es que estaban en su hospital de referencia ocupados. Le contestó que estaban tres libres.

En una planta de un hospital, un familiar preguntó por el médico a las 12.35. En enfermería le dijeron que el médico se había ido, que otro pasaría en cuanto pudiera.

Por eso, cuando veo a trabajadores y trabajadoras de la sanidad pública comprometidos - no solo con sus pacientes, sino con el sistema-, a técnicos, jurídicos, administrativos, celadores, enfermeras y matronas cumplir sus horarios a rajatabla - más aún, hay algunos que se les hace imposible tomarse un día por asuntos personales o les ponen mil y una pegas- intentando que el barco no haga aguas, imagino por unos momentos cómo le iría a la sociedad si todos remáramos no solo juntos, sino en la misma dirección.

A pesar de todo esto, es de alabar y ensalzar que hay gente intentando equilibrar el barco, profesionales que han decidido comprometerse con un modelo a pesar de perder, vuelvo a reiterarlo, dinero, tiempo y calidad de vida. Se han remangado e intentan encontrar la eficacia, la eficiencia y la productividad que hoy no tenemos. Gentes que han apostado demasiado fuerte para aportar su grano de arena a la primera empresa de esta Región. Y eso solo se consigue quitando mucha grasa y, principalmente, creando conciencia de lo público.

El gran enemigo de la sanidad pública se llama negocio privado, por eso, abrir de par en par las puertas a los responsables de los servicios sanitarios públicos de la sanidad privada, sin la más mínima contraprestación, transparencia ni rendición de cuentas, es mandar un mensaje al resto del sistema tan erróneo como peligroso.

