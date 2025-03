Es la incertidumbre, estúpido

En los datos del empleo de Estados Unidos destaca que por primera vez en varios años, la creación mayoritaria se da en el sector privado, no en el público. Ello es consecuencia, entre otras cosas, de la cruzada emprendida por Donald Trump y Elon Musk por reducir el tamaño de la Administración Federal. En una convención de partidos reaccionarios de todo el mundo bajo la órbita de Trump, en el que no faltó el detalle folclórico de nuestro Santiago Abascal saludando sumisamente con la mano en el pecho, Elon Musk exhibió una motosierra imitando al argentino Javier Milei.

Por supuesto que es legítimo emprender una limpieza de funcionarios de la Administración pública, o servicio público en el ámbito anglosajón. Y es legítimo empezar preguntando a los servidores públicos qué han hecho la última semana en relación con sus tareas encomendadas. Probablemente eso resultará en el despido de al menos un 10% de la fuerza laboral, la misma proporción que encontraríamos en cualquier gran empresa de aquí o acullá. Pero el 10% no significa gran cosa en términos de ahorro.

En realidad, los gestos de Trump suprimiendo la ayuda exterior americana a países pobres a través de la USAID y otros similares, serán sencillamente el chocolate del loro. A cambio, Estados Unidos perderá influencia e inteligencia en el Sur Global, donde China y Rusia libran una batalla despiadada por hacerse con el control del planeta y sus rutas comerciales. El experimento de Trump con su minion, el tecnoligarca Elon Musk, terminará siendo como la caja con ratones y norias: mucho movimiento para llegar al mismo punto de partida.

Lo que sí ha conseguido Donald Trump en estos días es sembrar el caos y la inquietud en todo el planeta. Sus enemigos no saben como posicionarse para aprovechar tamaña estulticia reunida en un solo dirigente con tanto poder. Por otra parte, los aliados de Estados Unidos se sienten confrontados y amenazados. No sabemos cómo evolucionará la situación. Probablemente serán tres pasos adelante y dos atrás. Lo que sí sabemos es que el estado de incertidumbre y confusión está ahí. Y la consecuencia directa es que las empresas y sus prestamistas han paralizado de momento las inversiones que podían parar, hasta que la cosa se aclare. El problema es que sin inversión no se crea riqueza, y si no se crea riqueza acabaremos de lleno en una recesión o en algo aún peor. n

