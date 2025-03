Que el feminismo es plural, coño

Que en algunas ciudades importantes se celebrara el 8M con dos convocatorias distintas no es prueba de fracaso del movimiento, sino de su vitalidad. Hace tiempo que sabemos que el feminismo es plural, muestra de que está vivo. La diferencia entre el 8M y el Primero de Mayo es que al segundo van todos juntos, pero pocos y a desgana, pues los sindicatos, en pro de la unidad, sufren una crisis estructural que ha desdibujado su razón existencial y, por tanto, su crédito y su operatividad.

Sin embargo, en el feminismo hay debate. Y los debates son la savia del pensamiento, de la cultura y de la política. Cuando los objetivos eran el voto femenino o la igualdad ante la ley existía una unidad de acción que ahora se añora pero, tras las conquistas básicas, la lucha de las mujeres avanza, por fortuna, por caminos más complejos en los que tropiezan con muchos matices a la vez que enfrentan algunas contradicciones, y esto es prueba de vitalidad.

Son precisamente los detractores del movimiento quienes pretenden poner punto final a sus debates aduciendo que «ya consiguieron lo que querían» y, por tanto, el 8M debería ser una ceremonia ritual, poco menos que en agradecimiento por el maná ‘concedido’. Por el contrario, las mujeres siguen luchando y en esa lucha aparecen divergencias, enfoques diversos, hay puntos confusos, cuestiones a resolver, encrucijadas en que aparecen conceptos que chirrían. Esto no actúa como disolvente sino como fuerza impulsora.

No se trata de que mediante el debate vayan a llegar a una conclusión cerrada o deban hacerlo. No es necesario. Lo importante es que haya muchas aportaciones, muchas voces, muchas perspectivas, y si algunas son incompatibles en ciertos aspectos, no pasa nada. Hay que seguir aprendiendo, y para hacerlo deben expresarse la pluralidad, las controversias, las diferencias. El feminismo, el ecologismo o la crisis del Real Madrid admiten muchos puntos de vista, lo cual constituye una prueba de vida. Los debates no conducen a la división sino al enriquecimiento. En el feminismo y en todo.

