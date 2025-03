Aburrirse de vez en cuando no está tan mal

Escucho caer la lluvia. Llueve con fuerza y el agua impacta con furia contra el suelo. De fondo, suena Joan Báez. Miro a través de la ventana a un punto indefinido y paro el pensamiento.

Unos minutos más tarde, cuando recupero el raciocinio me pregunto si este tipo de desconexión pasajera es producto de una necesidad vital de retrospección íntima o simplemente se trata de aburrimiento.

Bendito aburrimiento si lo que ofrece es una invitación a la novedad, a la búsqueda de nuevos objetivos, de nuevas experiencias, de nuevos aprendizajes…, que sustituyan a aquellos que ya no proporcionan satisfacción.

Sin embargo, aunque todos nos aburrimos -la RAE define el aburrimiento como: «Cansancio del ánimo originado por la falta de estímulo o distracción, o por molestia reiterada»-, no todos lo hacemos de igual forma. Algunos, no quieren o no pueden aprovechar esta circunstancia y practican un aburrimiento «improductivo». Es decir, que se aburren porque no tienen nada que hacer. No es que no quieran hacer algo, o se hayan cansado de decir y escuchar las mismas cosas, o de una película soporífera, o de un libro tedioso… ¡Es que no tienen absolutamente nada que hacer! ¡Y poco en qué pensar! Y se quejan. No me extraña. Qué lentas deben pasar las horas.

En este instante, me parece escuchar la voz de mi madre, siempre pragmática, decir: «Si te aburres es porque quieres». Y qué razón llevaba la mujer. Pero en aquellos momentos de conducta pasiva, de modorra y bostezos, o de indiferencia generalizada -de aburrimiento improductivo-, era incapaz de entender que se podía estar técnicamente aburrido y a la vez no estarlo. Es decir, que tenía la posibilidad de trasformar ese estado emocional carente de gratificación en un deseo estimulante que permitiera adivinar nuevos horizontes.

Y ahora, refiriendo de nuevo ese estado de ensoñación inicial, motivo de este artículo, podría pensar que mi subconsciente, aun sintiéndome plenamente satisfecho con todos aquellos aspectos de mi vida elegidos por mí -y a los que todavía deseo y espero dedicarles el mayor tiempo posible-, se debate entre la necesidad o no de buscar esas nuevas metas que revitalicen el día a día e impidan caer en una monotonía decadente. Propuesta que, he de reconocer, agradezco sinceramente.

No obstante, para muchos el aburrimiento sigue siendo solo eso: aburrimiento, desgana, hastío, apatía…, algo cotidiano inherente al ser humano; pero para muchos otros es algo necesario, algo que enseña a apreciar y a utilizar mejor el tiempo, que estimula la imaginación y que sirve para recargar la mente, que falta nos hace. En definitiva, puede que, según se mire, aburrirse de vez en cuando no esté tan mal.

Suscríbete para seguir leyendo