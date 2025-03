'Valentía para una Región feminista', por Elena Casado

Hace tan solo unos días renovábamos la dirección del Partido Socialista de la Región de Murcia bajo el lema «Valentía para la región». Es incuestionable que comienza una nueva etapa en el PSRM-PSOE, con lo cual, también se abre una nueva oportunidad para esta Región. Una Región en la que las personas que rondan los treinta, como yo, no han vivido otra forma de hacer política. Una Región que merece ser tratada de otra manera. Una Región y su ciudadanía que está esperando políticas con valentía. Por eso, pasada menos de una semana de renovar nuestros órganos internos, nos ponemos las gafas violetas y nos unimos a la conmemoración y reivindicación del 8 de marzo con valentía, para conseguir una Región feminista. Porque, al contrario que las políticas, las mujeres no tienen que ser o hacerse las valientes, las mujeres de esta Región merecen lo que es de justicia y, desde luego, ser la comunidad con más brecha salarial, como sucede en estos momentos, entre otras cuestiones, no lo es.

Por todas las desigualdades que sufren las mujeres de esta Región, asumo la responsabilidad, junto a nuestro secretario general, Francisco Lucas, para trabajar por los derechos y la igualdad de oportunidades de todas las mujeres, de la primera a la última, sea como sea. Estoy convencida de que el PSRM-PSOE es el único partido que puede cambiar la realidad a mejor, que puede dar voz a absolutamente todas, y de que es el único partido con la valentía para traducir reivindicaciones en políticas y necesidades en derechos y oportunidades.

La igualdad de género no solo es un derecho fundamental, sino que es uno de los pilares de la democracia. Esto es algo que no podemos dejar de repetir. Ahora más que nunca debemos trabajar por los derechos de las mujeres, ante la ola del «cuanto peor mejor» de las derechas.

Los últimos años, y en concreto 2024, nos han enseñado a las mujeres que algo está cambiando y que, a pesar de las dificultades, en todas las escalas y niveles, nuestra voz empieza a escucharse. Hablo de Jenni Hermoso o de la frase que ha recorrido el mundo, «que la vergüenza cambie de bando», de Gisèle Pelicot, que ya es historia del feminismo. Por cierto, apellido del exmarido porque en Francia se sigue asumiendo el apellido del marido como marca la tradición y manda pantalones que sigamos llamándola por el apellido de quien la drogaba, grababa y violaba junto a decenas de hombres.

Como digo, Giséle y Jenni Hermoso ya son historia del feminismo y se merecen el reconocimiento del mundo entero, pero qué pena que sea por estos motivos y no por su gran valía. Ojalá no tengamos que seguir añadiendo nombres a esta lista de mujeres valientes y consigamos que sean las instituciones quienes ejerzan y apliquen políticas valientes que nos lleven a una sociedad justa e igualitaria y, en concreto, a una Región que no destaque por sus enormes desigualdades de género.

Seguimos anclados al pasado, permitiendo que muchas mujeres de nuestra Región abandonen sus puestos de trabajo para poder hacerse cargo de ascendientes o descendientes. Necesitamos urgentemente un pacto por la corresponsabilidad en los cuidados. Y, por supuesto, necesitamos salir de ese «pin parental» de la vergüenza y poder abordar con los más jóvenes la educación afectivo-sexual basada en el respeto. Así como proteger los entornos digitales donde circula a sus anchas la pornografía machista y la incitación a la prostitución. No podemos permitir las desoladoras cifras que hay en esta Región respecto a la mayor desigualdad que existe entre mujeres y hombres, la violencia machista. Lamentablemente, la Región de Murcia es una de las comunidades con mayores tasas de violencia de género.

Por esto y por mucho más, por y para todas las mujeres, necesitamos políticas valientes para conseguir una Región feminista, algo que solo puede lograr el Partido Socialista de la Región de Murcia, junto a toda la sociedad civil y, en concreto, junto a todas las mujeres.

Suscríbete para seguir leyendo