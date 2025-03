'La hora de ‘Gino’ en el PSOE, ¿habrá llegado ya?', por Lola García

A estas alturas de la película nadie va a descubrir lo buen orador y político que es el hombre que sustituyó al sustituto del que fuera alcalde de Murcia por obra y gracia de una moción de censura. Esa maniobra, con Ciudadanos y Podemos, llevó a la Alcaldía al socialista José Antonio Serrano, que sucumbió ante las circunstancias y la derrota electoral. Acabó dimitiendo y dejó su puesto de portavoz del PSOE en la oposición a Enrique Lorca, que también se marchó. Destrozos provocados por las discrepancias, imposiciones y encontronazos con la dirección regional socialista y por la pérdida de votos de las elecciones municipales que le dieron mayoría absoluta al popular José Ballesta.

El hueco dejado por Lorca lo ocupó entonces, por petición de su grupo, Ginés Ruiz Maciá, conocido como ‘Gino’. Un cargo al que se dedica en estos momentos a jornada completa. El abogado se caracteriza por su buena prosa, su brillante oratoria y su mente preclara, haciendo del portavoz socialista prácticamente el mejor político de la Glorieta, en cuanto a dialéctica e ideas se refiere.

No sabemos si todas estas virtudes serán suficientes para que los socialistas lo elijan como secretario general de la macroagrupación de Murcia, que tiene un montón de agrupaciones con bastantes militantes y que en estos momentos está huérfana, al haber sido elegido Francisco Lucas como secretario general del PSRM-PSOE en primarias. Lucas era hasta ese momento el líder local que, a diferencia de otros anteriores, tenía mando en plaza. Y tanto sí mandaba... Más de una vez en privado, claro, ha habido críticas internas desde los socialistas de la Glorieta hacia el carácter intervencionista del ahora plenipotenciario.

"Puede que haya otros candidatos que quieran confrontar con ‘Gino’ o que sean abocados por el partido a ello. Una que siempre está en las quinielas es la concejala Carmen Fructuoso"

Eso fue cuando gobernaba Serrano, dirán algunos. Pero ese tutelaje se mantuvo en el tiempo aunque con menos beligerancia, al haberse perdido la alcaldía de Murcia. En estos momentos, los socialistas de la capital están esperando el pistoletazo de salida para que se convoquen las renovaciones en las agrupaciones, una operación que puede ser larga y tortuosa si hay muchos aspirantes. En estos casos, bastará con votar en asamblea de afiliados. Al parecer, todo fácil. Se puede complicar en algunas en las que los líderes locales llevan muchísimos años. Hay varias en esa situación. El más longevo es Francisco Javier Oñate, que ha tenido distintos cargos institucionales como concejal y senador, y es el secretario de la agrupación Aljufía. Otro con renombre es José Zapata, que ha comunicado ya a su ejecutiva de Murcia Ciudad Sur, no así a la militancia, que ha tenido que firmar la renuncia al cargo de líder local de una de las agrupaciones más numerosas, al ser elegido presidente del Comité de Ética, un cargo que tiene incompatibilidad con el de secretario general de agrupación.

Lo gordo para los socialistas vendrá con la elección del secretario general municipal, que obliga al PSOE a convocar primarias y a que se presenten candidatos con avales, el mismo proceso que se ha llevado a cabo para elegir a Lucas. Y aquí puede haber fricciones. Si el partido de la rosa y el puño quiere armar un proyecto serio y con enjundia, debería apoyar a su portavoz en el Ayuntamiento. En principio, se lleva bien con el nuevo secretario general con el que trabajó, codo con codo, en la campaña electoral de Serrano, que fue el que lo fichó para la lista electoral de las municipales pasadas. Además, en las primarias para elegir a Lucas apostó por él sin ningún tipo de contraprestación en la carrera hacia el bastón de mando del PSRM, en la que también se postuló el exdiputado Diego Conesa.

Sin embargo, puede que haya otros candidatos que quieran confrontar con ‘Gino’ o que sean abocados por el partido a ello. Una que siempre está en las quinielas para ser la secretaria general de Murcia es la concejala Carmen Fructuoso, mujer de confianza de Lucas y una de las integrantes del llamado ‘lobby del Raal’. Fructuoso, de la agrupación Marjales, ha entrado a formar parte de la Ejecutiva Regional y también entró a finales del año pasado en el Comité Federal del PSOE nacional, lo que da una idea de la confianza que tienen en ella tanto Lucas como José Vélez, el anterior secretario regional. También suenan otros nombres como Paula Ferrer y Alejandro Toledo, dos personas que han acompañado a Lucas como secretario general de la agrupación de Murcia antes de dar el salto a la regional. Ambos fueron nombrados vicesecretarios. Ella, de la agrupación de Zapata y ‘Gino’, y él, de la del eurodiputado Marcos Ros.

Ante tales quinielas (habrá que ver si Diego Conesa postula algún nombre a esas primarias, ya que de momento no hay ruido en esa parte), no se sabe aún si habrá llegado la hora o no de Maciá y si por una vez los socialistas apostarán por el bueno. O harán lo de siempre y se dejarán llevar por intereses partidistas y personales. Quizá le pidan opinión al que dice: «Tengo las escrituras del partido». Adivinen. Por nadie pase.

