'¿Y si no va nadie a buscarnos...?', por Belén Unzurrunzaga

Una persona camina por la estación de tren. / L.O.

Esta semana llamó mi atención que mucha gente que conozco y otra que no, compartiera un artículo que se ha hecho viral de Laura Ferrero, 'El amor es que vengan a buscarte'.

Me hace gracia o me da pena que todos los que compartieron el artículo se quedaron en los titulares, y dudo que todos lo leyeran al completo. Me ha dado la sensación de que sólo se quedaron con lo que el diario enfatizó, cuando lo realmente importante estaba más allá del subtítulo.

Nunca me gusta quedarme en la superficie de las cosas, y menos aún con los titulares, así que con permiso de la periodista y guionista, Laura Ferrero, hablemos de este artículo y del amor.

Muchos pensarán que esta columna trata del amor romántico, pero están muy equivocados, el artículo va mucho más allá. Ella hablaba de su abuela y de su hija, dos formas de amor. Una volviendo al amor más puro y otra desde la dependencia, el Yin y el Yang.

Viendo la cantidad de personas que lo han compartido desde la superficie, desde el titular de quedarse con que el amor es que te vengan a buscar, pienso que parece que solo somos amados si alguien viene a buscarnos. ¿Y si nadie viene a buscarnos?

Diría que durante un tiempo que vivía fuera y siempre me acompañaba una maleta, sentía algo de anhelo y pensaba en que me encantaría que alguien viniera a buscarme, pero con el tiempo, y tras muchos kilómetros, entendí y sentí que era feliz llegando a casa, dando un paseo, cruzando el puente viejo, miraba la Catedral y sonreía al volver a casa, no necesitaba a nadie. Llevo años viviendo a caballo entre ciudades y llegando a estaciones sin que nadie me espere y el amor no era que alguien viniera a buscarme, el amor estaba en casa de mis padres y ver la cara de mamá al oírme entrar en casa. O el abrazo de mis amigas al quedar en la plaza de La Merced al sentarnos en el kiosco al sol y tomar una cerveza. O cuando salía a navegar con Rafa y acabábamos volcando un láser al liarla en una trasluchada.

Y la realidad es que la mayoría de las personas que se han fijado en el titular no han tenido ni tiempo de leer el artículo completo y profundizar en lo bonito de dos visiones de la vida de su abuela y de su hija. Cuando el resto que han subido un tuit o una story en Instagram se han quedado con que su ligue de turno les recoja al salir del trabajo o al volver de un viaje. El amor es mucho más, y me preocupa que el tiempo de la inmensa mayoría de la gente que parece que ha leído este artículo se haya quedado con algo tan superficial. El amor es mucho más que el titular, y se representa con mucho menos. Un mensaje, una llamada, una mirada, la amistad, los ojos de una madre.

Me alegro de estar en el grupo de personas que ha tenido tiempo de leer y entender lo que Laura Ferrero nos plantea, me alegra tener tiempo para reflexionar sobre ello. Me siento plena por no necesitar que nadie venga a buscarme a una estación para sentirme querida, me alegra mirarme al espejo y quererme, y me alegra que mis personas favoritas cada día con un gesto o un mensaje me digan que me quieren, el amor es esto. La vida es esto, dedicarnos tiempo, parar y leer un artículo, parar y mirarnos a los ojos. El amor no se mide por quien nos espera en la estación, si no por los gestos invisibles que generan un vínculo. No es cuestión de quien te busca sino de quién está presente, incluso cuando no lo ves.