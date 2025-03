Víctimas de la tendencia

Fotograma de la obra audiovisual 'Face to Face' de Ana DMatos. / Cortesía de la artista

Suena la elegante y envolvente música de Edith Piaf. De inmediato, un halo de majestuosidad se dibuja en el ambiente, el gorrión de París nos regala una de sus canciones más célebres: «No, no me arrepiento de nada». Todo se vuelve grandioso, la música sirve como telón de fondo de un gran espectáculo y el público espera ansioso su dosis de banalidad. Una colección de mujeres se desliza sobre la pasarela, en su altivez parecen inalcanzables, miran indiferentes subidas en sus imposibles tacones. De repente, un sonido rompe la magia, es desagradable, no tiene armonía, son las máquinas de coser de unas trabajadoras asiáticas, sus rostros anónimos no se despegan de cada puntada, las máquinas nunca deben parar. Así es como la obra audiovisual ‘Face to Face’ de la artista feminista Ana DMatos (Lugo, 1963) nos destapa la verdad de esta bucólica realidad. La explotación de la industria textil, su lado más oscuro es desvelado en este cara a cara que en realidad es sólo una, siempre fue una, pues en ambos casos la opresión de la mujer ha sido y es una constante.

Dos lados de una misma moneda enfrentadas en apenas unos minutos, difícil resumir las impactantes imágenes grabadas en sus numerosos viajes a República China, París y Moscú, tres años actuando como observadora indiscreta de un escenario que todos conocemos, por lo menos imaginamos, pero pocas veces se nos presenta con tal realidad. Siempre cargada con su cámara, -fundamental aprovechar el aquí y el ahora-, Ana DMatos es una de esas creadoras cuyo trabajo surge desde el más profundo compromiso moral y social, mirar como ella lo hace desde esa sinceridad absoluta es una tarea de difícil aceptación, no todos están preparados para enfrentarse a la verdad.

Las modelos poderosas nos atraen con sus encantos mientras los rostros de las trabajadoras asiáticas interrumpen de manera inesperada ese glamour

De manera muy hábil, la artista consigue que la música nos engañe del mismo modo que a diario lo hace la moda, envolviéndolo todo con su magnética belleza. Las notas van y vienen, se entremezclan con el ruido de las máquinas de coser, áspero e inoportuno. Las modelos poderosas nos atraen con sus encantos mientras los rostros de las trabajadoras asiáticas interrumpen de manera inesperada anulando el glamour de la pasarela, sus vidas no son importantes, ni interesantes, son otra parte más de esa cadena de producción.

En una especie de sádico baile, de ir y venir, DMatos parece jugar con el espectador con la única finalidad de conseguir que éste empatice con la crueldad de la verdadera trama. Ambas, modelos y costureras, son la consecuencia de una industria que desde el lado físico y psicológico continúa agotando la esencia femenina. Y en ese escenario extraño las notas de Edith Piaf siguen sonando incapaces de sentir compasión por aquellas trabajadoras… Es evidente que la elección de la música para su obra no es casual, más bien parece otra indirecta lanzada por la artista: es el grito de una persona que se encuentra atrapada en una vida ausente de emociones, desconectada del mundo por esa falta de sentimientos e incapaz de percibir nada.

Seguramente todavía habrá quien no sepa que el detonante del movimiento social de 8M comenzó en 1911 con las manifestaciones de las trabajadoras de la industria textil, como consecuencia del incendio de una fábrica mientras algunas de ellas permanecían encerradas dentro. Desde aquellas primeras reivindicaciones en Estados Unidos que exigían mejores condiciones laborales y derechos básicos, hasta hoy, la explotación de la mujer en la industria de la moda sigue siendo una realidad. En muchas fábricas, las mujeres enfrentan largas jornadas laborales, salarios miserables y condiciones de trabajo precarias. A menudo, son víctimas de abusos y acoso, y se les niega el acceso a derechos fundamentales como la salud y la seguridad en el trabajo.

Cuando otras no están en disposición de luchar porque el miedo lo impide, nosotras, las mujeres que sí podemos, tenemos la obligación de hacerlo por ellas

Aunque creamos que esta situación es cosa del pasado o incluso que es algo que sucede solamente en lugares puntuales de Indonesia o China, no hay que mirar muy lejos de nuestro entorno. En los años ochenta un centenar de trabajadoras del histórico telar La Alpujarreña en la Zubia, -conocido por su magníficas alfombras-, se encerraron en la catedral de Granada para impedir que éste fuera trasladado a Filipinas. Un acto de absoluta valentía que fue el colofón de otras muchas reivindicaciones que estas jóvenes hicieron para mejorar sus condiciones laborales; no cobrar menos que los hombres, disponer de calefacción, poder ir al médico, o tiempo para tomar un bocadillo, fueron algunas de sus muchas batallas.

La moda, que debería ser un reflejo de la diversidad y la inclusión, se convierte en un motor de desigualdad cuando se basa en la explotación de estas trabajadoras. La producción masiva y la búsqueda de precios bajos han llevado a externalizar su producción a países donde las regulaciones laborales son laxas y donde las mujeres son las más afectadas. Deberíamos ser conscientes que esa prenda que compramos con entusiasmo puede estar manchada con el sufrimiento de quienes la hicieron posible. Iniciativas como el Fashion Revolution Day proponen que nos preguntemos «¿Quién hizo mi ropa?», exigiendo la transparencia en la cadena de suministro.

Me quedo con una última reflexión de aquellas telaras granadinas: «Los derechos hay que lucharlos, y si no se lucha, se pierden». Cuando otras no están en disposición de luchar porque el miedo se lo impide, nosotras, las mujeres que sí podemos, tenemos la obligación de hacerlo por ellas. Afortunadamente hoy, muchas voces en el mundo del arte como Ana DMatos han convertido la lucha de los derechos de las mujeres en el punto central de su trabajo obligándonos a reflexionar desde la incomodidad de lo que no se quiere mirar. El arte es un arma poderosa pero también lo es la política, la literatura, la filosofía, el cine, o cada voz que se alce de manera individual, no olvidemos que los pequeños actos también mueven montañas.

Como termina la mítica canción de Edith Piaf: «Hoy, comienza contigo», no lo olvides.