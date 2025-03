¿Quién quiere ser Carrie Bradshaw?

La expresión ‘política industrial’, hoy de moda en la UE, fue quedando arrumbada desde que a principios de los 80 del siglo XX la premier británica Margaret Thatcher acometió su política económica liberal, antisindical y privatizadora. Una versión socialmente atenuada y más compensada fue puesta en práctica en España en ese tiempo por el equipo económico de Gobiernos de Felipe González («la mejor política industrial es la que no existe»). El desmontaje del sector público empresarial afectó a compañías que pedían ajustes (o incluso desguaces), pero se privatizaron también empresas estratégicas punteras. Como es natural, Aznar pisó el acelerador en esa vía entre la mitad de los 90 y la primera década del siglo XXI. La pérdida de esa palanca coadyuvó a la muerte y sepultura de la política industrial en España. De hecho, se enterró incluso la idea, que a muchos ahora les parece tan extraña.

Tenía que escribir un articulito para una sección veraniega que se había inventado Ángel Montiel y que se llamaba El Gran Debate (o algo por el estilo). A mí me tocaba defender al ‘Chico Coca-Cola’ frente al ‘Chico Martini’. Agobiada por las páginas y los temas del día, redacté el texto para salir del paso y a regañadientes. Eso sí, decidí ponerle un poco de alegría al asunto y me inspiré en un joven albañil con el que me cruzaba a diario en las obras de la Gran Vía. Yo tenía 23 años.

Unos meses después, Montiel me propuso escribir sobre mis aventuras y desventuras en la contraportada del periódico. Sin embargo, mi alegría inicial dio paso a una sensación de fracaso absoluta. Al leer mis artículos, mi jefe descubrió que yo no era Carrie Bradshaw en Sexo en Nueva York, sino una periodista murciana pluriempleada y cabreada con el mundo, con una vida más aburrida que un acuario de almejas. Así que me relegó a la sección de columnistas de las páginas de Opinión, un cementerio de señores pitopáusicos.

Encajé aquel golpe con el apoyo de mi compañero de viaje: «En realidad es mucho mejor así. La sección de ‘pollas viejas’ te da más libertad: ahora puedes hablar sobre lo que te dé la gana, desde política internacional hasta sociología». Como siempre, tenía razón, así que continué escribiendo mis artículos de jovencita confusa en aquellas páginas grises dominadas por varones, con la convicción de que muy pronto llegarían más mujeres columnistas a dar su punto de vista y equilibrar el discurso público. Al fin y al cabo, somos el 50% de la humanidad.

Los hombres copan Opinión

Han transcurrido quince años y, para mi estupefacción, la situación apenas ha cambiado: los hombres siguen copando la sección de Opinión de todos los periódicos. Paradójicamente, las facultades de Periodismo de nuestro país son mayoritariamente femeninas: el 61% de alumnas frente al 39% de alumnos, y el acceso de ellas a los puestos de responsabilidad es cada vez mayor, rompiendo el techo de cristal. Pero entonces, ¿donde están las mujeres columnistas?

En realidad, el único requisito para convertirse en articulista es escribir un artículo y que te lo publiquen. No parece demasiado complejo y más ahora, con el ChatGPT, que te redacta una columna sobre la computación cuántica en menos de lo que Donald Trump te firma un arancel. Pero, ¿por qué las jóvenes periodistas no se animan a poner por escrito sus ideas y argumentaciones, más allá de los pies de foto en Instagram?

Detesto utilizar la máxima reduccionista de ‘las mujeres son esto y los hombres aquello’, pero ¿acaso el perfeccionismo femenino actúa como un freno que nos impide ocupar nuestro espacio en el debate público? ¿O es la falta de confianza en nosotras mismas la que nos hace creer que nuestras reflexiones no son dignas de ser publicadas?

La realidad y el deseo

Cada semana, yo empiezo a escribir esta columna creyéndome Rosa Montero. Me veo tecleando furiosa y justiciera, ordenando mi pensamiento con una elegancia sublime y dando forma a un texto redondo que explica el mundo de principio a fin y contribuye a hacer mejor la humanidad. Luego, al leer mi precipitada obra, descubro horrorizada el abismo que media entre la realidad y el deseo.

Sin embargo, es en esos momentos de crisis cuando acude en mi rescate otro de mis grandes referentes, una figura inspiradora (masculina, en este caso) que me empodera más que la Montero o Virginia Woolf: el gran José Luis Ábalos. Sí, como lo oye. Me imagino que soy un exministro al que el mundo le debe una secretaria, un coche oficial y unas jugosas comisiones, por su cuerpo serrano.

Me veo a mí misma como un todopoderoso ‘sugar daddy’ de sobresaliente panzamen y trayectoria política, y entonces, me vengo arriba. Porque, ¿acaso Ábalos se dejó amedrentar alguna vez por el dichoso síndrome del impostor? ¿acaso dudó de sí mismo aun siendo un auténtico patán? La respuesta es un rotundo NO.

Los héroes nos inspiran, nos ofrecen un modelo al que aspirar, pero los antihéroes nos mueven a la acción, porque la animadversión profunda que nos generan nos espolea como un hierro incandescente. Ábalos, como cualquier villano de nuestro tiempo, es una poderosa razón para alzar la voz y darle a la tecla cada semana.

Elige tu ‘anti-muso’

Así que amiga y joven periodista, te animo a que colonices los viejos periódicos con tu refrescante juicio crítico y mala leche centenial. Siéntete libre de elegir tu ‘anti-muso’: un jefe faltón, el youtuber tóxico de turno, el sistema neocapitalista o todo a la vez en todas partes, es decir, Elon Musk. Y recuerda que, aunque el artículo que tengas entre las manos no sea una genialidad, lo perfecto es enemigo de lo bueno. Dale a ‘Enviar’ y a por el siguiente.

Reconozco que en estos años como columnista ha habido ciertos sinsabores y me he granjeado unos cuantos enemigos. Gajes de un oficio que, por otra parte, te confiere el valioso poder de la crítica y la denuncia pública. Algunos hombres se sienten intimidados por el feminismo, la igualdad les da miedo. No obstante, como señaló Maquiavelo, «es mejor ser temido que ser amado». Esa es precisamente la esencia del columnismo, un poder al que las mujeres no debemos renunciar. Porque, en el siglo XXI, ¿quién coño quiere ser Carrie Bradshaw? n

Dependemos de lo aleatorio más que de lo previsible. De ahí que haya tres telediarios diarios por cadena y que cada emisora de radio lance un informativo cada hora. Los periódicos no necesitan salir a la caza de lo fortuito, porque lo fortuito les llega a las redacciones sin que muevan un dedo. Ayer me torcí casualmente un tobillo que ha dado al traste con toda la planificación de las últimas semanas. Un amigo estaba comprobando los resultados de la Lotería Primitiva cuando sonó el teléfono y le comunicaron el fallecimiento de un ser querido. Intentamos que la realidad se comporte como una novela, con su exposición, su nudo y su desenlace, pero se comporta como el clima cuando las ráfagas de viento soplan en todas las direcciones. Mi acupuntora dice que eso es lo que me pasa a mí: que cuando me preparo para recibir el ciclón por el Norte, me ataca por el Oeste. De todo esto tiene la culpa la vesícula biliar.

La verdad es que no lo he entendido muy bien, pero resulta que esta glándula, o lo que sea, en la medicina tradicional china posee un significado emocional y físico importante. Dicen que una vesícula biliar en equilibrio nos capacita para tomar las decisiones con firmeza. Cuando se desequilibra, su dueño puede experimentar duda y falta de coraje. Eso es justo lo que me pasa a mí, que tengo dudas y falta de coraje. La acupuntora me pone unas agujas que pasan por el meridiano de la vesícula a fin de arreglarlo. Pero no sé.

Arreglarlo implicaría que mi vida comenzara a comportarse como una novela, incluso como una telenovela, es decir, con orden, aunque se tratara de un orden trágico. El problema, como digo, es su imprevisibilidad. O sea, que hoy me duele la rodilla izquierda y al día siguiente el dolor desaparece de ahí, pero se ha trasladado sin lógica alguna a los hombros. No siempre es así. El martes me levanté eufórico y pude ponerme al día del desastre de las jornadas anteriores. Pero he comprobado que las euforias se pagan caras: a las 24 horas, se manifiesta una migraña. Pues lo que me pasa a mí es lo que le ocurre a la realidad: que no puede ir bien por un lado sin ir mal por otro u otros, el caso es fastidiar. Así que me voy a ver el telediario de la noche, a ver qué desastre inesperado ha sucedido desde el del mediodía.

