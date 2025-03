Machismo, feminismo y "caprichismo"

Un momento de la manifestación del Día de la Mujer y contra la violencia de género que recorrió las calles de Cartagena el 8M. / Iván Urquízar

Hoy es 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, una jornada en la que conmemoramos la lucha que libran las mujeres para defender su igualdad de derechos frente a los hombres. Las desigualdades y discriminaciones a las que han sido y siguen siendo sometidas muchas mujeres son motivo de vergüenza para los hombres, para la humanidad, en general, si bien parece que los avances para equiparar a ambos sexos en todos los ámbitos son significativos en las últimas décadas, al menos en esta zona del mundo que conocemos como Occidente, porque si dejáramos de mirarnos el ombligo como si fuéramos el centro de la Tierra o de guiarnos por los petrodólares que sirven para excusar cualquier abuso, nos percataríamos de que la brecha por andar en este universo global es mucho más que salarial.

Para que no haya ninguna duda, manifiesto públicamente mi apoyo a todas las mujeres que se sienten discriminadas por la única razón de serlo y expreso mi denuncia ante los abusos, desprecios o agravios de los que hayan sido víctimas exclusivamente por su género femenino. Me rebelaría contra cualquier manifestación o actuación de este tipo contra cualquier mujer y, muy especialmente, si se dirigieran contra mi madre, mi mujer, mis hijas o mis hermanas. Habrá quien lea esto como una actitud condescendiente, o peor, puede que incluso se interpreten estas líneas como la declaración de un «machirulo». Me importa poco, porque me basta mi conciencia y serenidad para saber que ni yo ni ningún hombre somos superiores a ninguna mujer por causa de nuestro sexo, raza, edad, religión ni por ningún otro condicionante de ningún tipo. Me consta que el hermano mayor de la cofradía marraja suscribiría esta afirmación.

La cuestión es que hemos pasado de derribar el grueso muro del machismo que ha imperado durante milenios y que algunos parecen empeñados en levantar aún más alto a establecer una delgada línea roja en la que cualquier medida que se adopta contraria a la voluntad de las mujeres es considerada gratuita y muchas veces tildada injustificadamente de machismo, cuando no es más que fruto del «caprichismo» de quien se siente respaldada por una sociedad donde prevalece cada vez más el postureo y lo políticamente correcto, hasta el punto de que se sienten por encima y capaces de imponerse a lo que se establece en los estatutos y las normas de colectivos a los que apuntarse es total y absolutamente voluntario y en los que nadie coacciona a nadie para que sigan integrados en ellos si no son de su agrado.

Cualquier situación de apariencia machista se abre hueco hoy en día, y más en días como hoy, en los medios de comunicación, pero si a ello le añadimos el ingrediente religioso y lo batimos bien, resulta un cóctel explosivo abierto al debate y la discrepancia exacerbados y guiados más por la pasión que por la razón. ¡Quién sabe! Quizá sea cierto que la Iglesia sea esa institución arcaica y anclada en otra época que requiere de una remodelación profunda y adaptada a los tiempos que corren. Y tal vez las cofradías de nuestra Semana Santa rezumen comportamientos primitivos guiados por las rancias opiniones de algunos hermanos a los que les cueste reconfigurar unas tradiciones impuestas durante siglos. Nunca ha sido fácil ni, probablemente, lo será para las mujeres conquistar terrenos de los que se han visto privadas a lo largo de la existencia humana. Y la historia está repleta de heroínas conocidas y anónimas que han logrado dar pequeños y grandes pasos para reclamar y conseguir lo que han merecido siempre.

Aún así, ni en la lucha ni en la guerra todo vale. Conviene distinguir entre las injusticias de las que han sido objeto y de las que seguirán siéndolo una enorme infinidad de niñas, chicas y señoras, de los caprichos encubiertos de derechos que aprovechan una coyuntura social de discursos y poderes favorables. ¿Qué caso le haríamos a dos chicos que acudieran al tribunal eclesiástico, al Ministerio de Inclusión y al Defensor del Pueblo, si pidieran formar parte de un trono llevado a hombros por mujeres o de ir vestidos de damas con peineta en nuestra Semana Santa? ¿Los tomaríamos en serio? ¿Pondríamos el grito en el cielo? ¿O serían víctimas del ridículo y el escarnio? Y la pregunta clave: ¿Tendrían razón? ¿Tendrían derecho? Tal vez ni siquiera haya una respuesta acertada, pero la soberanía de una junta general de una agrupación de Granaderos marrajos ha desestimado la petición de dos mujeres para formar parte de un tercio que recrea un grupo de infantes de Marina del siglo XVIII. Lejos de aceptar y asumir la negativa, han optado por hacer la guerra por su cuenta. ¿Machismo o «caprichismo»? Cada uno de ustedes tendrá su opinión al respecto. Lo que no puede ser es erigirse en abanderados o abanderadas de nada colgando hirientes y agresivas etiquetas a personas e instituciones que merecen más respeto.

Nadie tiene la razón por el hecho de ser hombre, como nadie la tiene ni la tendrá jamás únicamente por el hecho de ser mujer. Y aunque nos quede mucho por desagraviar a los varones por los actos y costumbres de nuestros antepasados, no deja de ser injusto que cada vez que nos señale el dedo acusador de una mujer, prevalezca su palabra frente a la nuestra. Flaco favor se hacen las mujeres que persiguen igualarse a los hombres cometiendo los mismos errores que ellos.