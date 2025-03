Feliz día a las mujeres inspiradoras

Poco a poco voy siendo consciente de lo bueno que es celebrar el Día Internacional de la Mujer. Gracias a Dios, nos vamos quitando de encima esa losa que el feminazismo quiso echarnos encima. Esa que generó eslóganes tan sublimes como el «sola y borracha quiero llegar a mi casa», para ir dejando paso a la evidencia de que las mujeres, sin convertirnos en hombres ‘bis’, ni tampoco luchando contra ellos, hemos ido avanzando en tantas facetas que es necesario celebrar nuestro día.

Para mí, el verdadero logro es el de haber puesto de manifiesto el valor de las virtudes tradicionalmente femeninas. Unas más visibles, como la afectividad, y otras menos, como la paciencia, han contribuido a dulcificar la sociedad en tantísimos aspectos, y a transformarla tan radicalmente que es de justicia reconocer la aportación femenina en nuestra sociedad.

Por otra parte, hay que pensar que el avance de la presencia femenina probablemente no se debe a que una o dos personas apostaron por una chica, sino que esto es una tendencia generacional, un gran paso que, como sociedad, estamos dando todos juntos. No es el resultado de que unas locas corran desnudas gritando cosas, sino que ha habido tantas mujeres desempeñando labores de tanto valor, a veces de forma invisible, y ha habido tantos hombres que lo han visto, que, juntos, como sociedad, estamos dando el cambio.

Así que, el Día Internacional de la Mujer es el día de celebrar a las amas de casa; a las profesoras; a las médicos (lo siento, no me sale decir «médica»), a las madres, tanto a las que lo son porque han parido a sus hijos, como a las que cuidan, enseñan, dan alas o inspiran a otros; a las enfermeras; a las futbolistas y a las boxeadoras, sí, también a esas que practican deportes tradicionalmente masculinos. A todas nosotras, que vivimos a caballo entre la generación de nuestras madres, en la que no todas trabajaban, y la de nuestras hijas, en la que parece impensable que no trabajen. En general, a todas las mujeres que inspiran a los demás a ser mejores personas y a dar lo mejor de sí.

¿Nos queda mucho por delante? Por supuesto. En el ámbito laboral, nos queda superar el síndrome del impostor, la vocecita interna que nos dice que no valemos. Pero cómo puedo decirte que, si no creemos nosotras mismas en nosotras, quién lo va a hacer. Y luego está el equilibrio entre estar en casa, con los nuestros, y darlo todo en el trabajo. Eso que llaman conciliación y que es casi una trinchera. Lo siento, pero hacia la conciliación se va por el camino del equilibrio y el reparto equitativo de las tareas. Solas no podemos.

Cada generación termina una lucha que empezó la generación anterior. Quiero pensar que la plenitud profesional sin renunciar a la realización personal la conquistarán nuestras hijas. Ojalá nuestras batallas de ahora inspiren en ellas la fuerza para que sepan convertirse en quienes ellas quieran, y el Día Internacional de la Mujer sea un recuerdo de todas las mujeres inspiradoras que les hayan llevado hasta allí.

