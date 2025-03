No es día para celebrar

L. O.

«Llega marzo y con él 150.000 correos con propuestas de entrevistas con mujeres como si acabaran de florecer y estuvieran en oferta. Un poco de lástima dan quienes perciben el 8M como una especie de Black Friday», es un tuit de la periodista Ángeles Caballero con el que no puedo estar más de acuerdo. Poco antes de leerlo el pasado lunes, pensaba en cómo esta semana todas las empresas tiñen de morado sus perfiles de redes sociales, no hay administración que no dé unos premios de la mujer, hay mesas redondas sólo con mujeres, y dentro de una semana todo este alarde «feminista» mutará a las terribles fotos de sólo señoros con traje en todas los eventos de la vida política y socioempresarial.

En la Asamblea Regional sus señorías no han respetado, ni esta semana, lo que tenía que ser una sesión de trabajo y debate parlamentario sobre el 8M; se ha convertido en una batalla por echarse en cara los delitos de violencia sexual, casos de corrupción con prostitutas e imputados por violencia machista de uno y otro partido, cuando lo que necesitamos es que se hable de manera seria y en profundidad sobre la importancia de combatir la violencia machista, la protección de las mujeres amenazadas y seguir trabajando en políticas de igualdad. El 8M no es un día para celebrar, la lucha de las mujeres ha sido una constante para defender nuestros derechos, es una fecha para seguir alzando la voz. Cada una de las conquistas feministas ha sido el resultado de la lucha y la reivindicación de muchas mujeres a lo largo de la historia. «Los ataques a la igualdad de género provienen del miedo a perder poder, privilegios y control», Jaha Dukreh, superviviente y activista de ONU Mujeres para África.

47 mujeres asesinadas en 2024; 36 menores huérfanos y 9 asesinados; 108.788 llamadas al 016, 21.159 por violencia sexual y más de 5.000 por violación, no tenemos nada que celebrar. Se necesita educación, educación afectivo-sexual y prevención de violencias. Tengo miedo de las generaciones que vienen con comportamientos muy machistas, demostrando una manera de «querer» que no es querer, es control, es manipulación, es anulación. Me repugna que las generaciones que vienen cojan el porno como referente para relacionarse sexualmente. Las generaciones de nuestras abuelas y madres no tuvieron los recursos ni la educación feminista necesaria para saber poner límites. Mi generación tampoco estaba preparada para plantarle cara a los abusos de poder, a los abusos sexuales velados o a las agresiones camufladas en lo que, aparentemente, era consentimiento, aunque con el tiempo nos hayamos dado cuenta de que no queríamos. No quiero mirar atrás y lamentarme, quiero mirar hacia adelante y seguir dando pasos. Cada día tenemos que seguir luchando por nosotras, por las niñas que vendrán. No quiero sentir más vergüenza por una sentencia como la de los empresarios violadores que conocimos hace unos meses en la Región de Murcia. Se necesita educar en feminismo, se necesita empatía, basta de machismo en los juzgados, en las empresas, basta de machismo en la calle. Sólo podremos celebrar el día que nos ayudéis, el día que nos cojáis de la mano y entendáis que esta lucha es de todos. Nosotras solas no podemos, no queremos.

Ilustración sobre el 8M. / @crisgapink

Me cabrea bastante la clase política, unos porque rechazan el morado y se ponen de perfil, otros porque niegan el feminismo y la izquierda que levanta la bandera feminista está podrida, con depredadores que cogen pancartas y se hacen la foto en las manifestaciones, pero luego nos meten mano debajo de la falda y nos agreden. El feminismo no debe depender de una ideología, no debe ser cuestionable ni utilizarse como arma arrojadiza en la polarización política.

Todos debemos ser feministas, luchar por la igualdad. Sólo podremos celebrar el día que dejen de matarnos por ser mujeres, el día que dejemos de tener miedo, de ser agredidas, de ser consideradas inferiores. Mi querida Lydia Cacho, un ejemplo a seguir en la lucha de las mujeres, dice: «Gracias al feminismo descubrimos que una mujer por sí misma es poderosa, pero acompañada de otra es capaz de transformar e iluminar el mundo con la belleza de su poder e inteligencia creativa».

Nosotras lo tenemos claro y, por ello, luchamos cada día. Ojalá los que aparecen sólo la semana del 8 de marzo se den cuenta.