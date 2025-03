Cobrar sin trabajar

Cómo cambian las cosas. Desde lo que en Roma se llamaba ‘gratis et amore’ -gratuitamente o de mil amores- y actualmente se denomina ONG -trabajar para el prójimo sin ningún interés pecuniario- han pasado muchos años. Tantos, que las cosas han variado hasta el punto que ahora ya es al revés. Esto es: cobras sin trabajar. Y no me estoy refiriendo a lo legal, sino a lo jeta. Lo primero, en lo legal, sería el paro, que más le gustaría a los que lo cobran tener un trabajo, a ser posible digno, por eso de cumplir con lo que dice la Constitución, para que puedan comprar o alquilar una casa y así no tener que seguir viviendo en comandita o con sus padres a los 35 años. Tampoco me refiero a los que cobran una pensión por incapacidad, que ya les gustaría también no tenerla y poder trabajar. Tampoco a los que cobran sin trabajar por haberse jubilado, que ya se han ganado a lo largo de su vida descansar, aunque no sea una pensión que esté a la altura de sus necesidades y de sus años de cotización, pero eso ya es harina de otro costal. No llegar a final de mes es lo que está ocurriendo en este país, y sobre todo para los que cobran el Salario Mínimo Interprofesional, que gracias a la idea «yolandista» de aumentarlo se ha topado con el habilidoso sanchismo, que les va a obligar a pagar el IRPF, cuando antes no lo tenían que hacer. El negocio es redondo: quedo bien subiendo ese salario, engordo las arcas del Estado obligándoles a declarar y pagan otros, los empresarios.

No me refiero, pues, a todos aquellos que cobran sin trabajar porque no pueden o porque han pasado a la edad de jubilación, 67 años, salvo que hallan cotizado 38, que a la edad de 65 ya se pueden jubilar. Me refiero a dos casos que han salido a la luz -no quiero pensar los que habrá ocultos, y los múltiples ayudantes, de cualquier asesor- que ya ni escandalizan, dado el volumen de despropósitos que estamos observando atónitos. Se pelotea a un prófugo de la Justicia en lugar de detenerlo, a cambio de siete votos. Y en el orbe aún peor, si no que se lo pregunten a Ucrania, que al final va a ser la agresora y la desagradecida a un presidente que, cada vez que abre la boca, demuestra que las urnas se equivocaron de forma temiblemente grave con su elección. No como aquí, que las urnas, al menos, no eligieron al presidente.

Uno de esos casos de cobrar sin trabajar es aquel de quien dicen le crearon un puesto ‘ad hoc’ para su arte musical. No sabe dónde está su despacho, ni quiénes son sus compañeros de trabajo, ni sus jefes, ni siquiera cuáles son sus funciones y, sin embargo, cobró un sueldo público hasta que se fue de forma voluntaria. Aunque algo sí hizo, o al menos intentó hacer aunque fracasara, porque al parecer nadie acudió a su oferta. El otro caso es el de una amiga del número dos de un partido político, titular del ministerio con más presupuesto económico, y mano derecha del número uno, que fue cesado de la noche a la mañana por el jefe, sin saber aún por qué, aunque lo intuimos, visto el desarrollo de los acontecimientos en su contra. Y como el dos es tan fiel -por ahora, ya veremos en el futuro-, aún no ha cantado. Pero como vea que le condenan y que se va a tragar él todo el marrón, ya veremos si no se cansa y habla. Como también puede hacerlo su fiel escudero, pues por ahora se están protegiendo mutuamente, pero cuando llegue la hora de «sálvese quien pueda», la amistad hará un mutis por el foro, y Koldo hablará. Por su parte, la buena amiga del ministro -que lo fue hasta que la llamó el Tribunal Supremo a testificar- dijo que no solamente se le pagaba -ella no sabe por quién, nosotros sí- un alquiler de 2.700 euros al mes para residir en una vivienda en el centro de Madrid, sino que también se le contrató para dos trabajos públicos a los que nunca fue, pero cobró más de 31.000 euros en empresas de dos ministerios.

Estos dos casos se parecen mucho a aquellos rentistas que viven, como su propio nombre indica, de las rentas de un capital sin trabajar. Solo que ninguno de esos dos casos -hermano del número uno y amiga del número dos- tienen un capital para que les rente de esa manera. O sí, pero no es en dinero.

