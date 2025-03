Porque a pesar de lo que les digan, la palabra y las ideas pueden cambiar el mundo.

Muchos de los que crecimos y coqueteamos con la adolescencia a principios de los noventa ansiabamos tener un profesor como el señor Keating y ser alumnos de la Academia Welton en El club de los poetas muertos (Peter Weir, 1989). Aquella manera de enseñar nos parecía tan revolucionaria y estimulante que muchas de las frases que arengaba a sus pupilos quedaron grabadas a fuego en nuestro interior. Hoy en día pensar por uno mismo sin ser eclipsados por los muros que levanta el ‘establishment’, los hay muchos y de todos los colores, no se confundan, se ha convertido en algo solo al alcance de algunos valientes.

No es fácil, lo reconozco. Hay que ser valiente para cuestionar las normas y a los poderes establecidos sin temor a posibles represalias. Aunque nuestra opinión difiera, en la mayoría de los casos lo más prudente será mantener la boca cerrada no vaya a ser que nos llamen la atención o directamente nos peguen una patada en el culo. Estoy seguro de que muchos de ustedes compartirán esta afirmación, como también lo estoy de que la inmensa mayoría la negará en los mentideros por las cuestiones antes mencionadas.

Desde Hipatia de Alejandría, Jesucristo, Galileo Galilei o Miguel Servet, la historia está repleta de ejemplos de gentes que nadaron contracorriente contraviniendo los postulados del momento y que acabaron sufriendo en sus carnes la ira de la autoridad siendo asesinados por sus ideas y su espíritu crítico.

La falta de espíritu crítico, y afirmo esto con contundencia, se ha convertido en una de las principales carencias que tenemos como sociedad. La pereza mental junto al virus de la indiferencia nos han anestesiado como sociedad haciéndonos prácticamente inmunes al dolor ajeno. Nos toman el pelo, se ríen en nuestra cara y nos tratan como idiotas porque como sociedad nos hemos aborregado y estamos inmersos en una especie de estado de hibernación mental. Tiempo ha, con menos de la mitad de lo que llueve hoy en día, se hubiera desatado un ‘Dies irae’.

Me gusta la gente inconformista y que lo cuestiona todo, hasta el aire que respira, porque sin duda será la que me haga evolucionar y estimulen nuevos puntos de vista. Y no me interesan, huyo de ellos, aquellos que siempre arriman el ascua a su sardina y venderían su alma al mismísimo diablo por mantenerse en el poder.

Tenemos y debemos de ser ambiciosos intelectualmente y no claudicar ante la dictadura del mediocre, el oportunista y el dócil. En una sociedad basada en el postureo y los fuegos artificiales, reivindicar el silencio y la reflexión como motores para evolucionar se me antoja como uno de los actos más revolucionarios y resilientes que podemos ejercitar.

«Los poetas muertos estuvieron dedicados a extraer a la vida todo el meollo». Con esta frase de Thoreau comenzaban sus reuniones en una vieja cueva india y bajo el hechizo del momento dejaban que la poesía desplegara su magia. Esa magia, la magia de la cultura, es la única fórmula útil para potenciar nuestro pensamiento crítico y que no se rían más de nosotros.

