La lucha feminista continúa

Para quienes una y otra vez preguntan si es necesario el 8 de marzo, parece oportuno recordar algunos de los últimos acontecimientos relacionados con la defensa de la libertad sexual y de los derechos de las mujeres en nuestro país.

El jueves 23 de enero, la web del Consejo General del Poder Judicial había recibido 14.000 quejas por la conducta del juez Adolfo Carretero en su interrogatorio a Elisa Mouliáa, tras su denuncia a Íñigo Errejón por agresión sexual. Decimos hasta el jueves 23 porque, ese día, la web colapsó. A lo largo de todo 2024, dicha web había recibido 16.000 quejas. Esas cifras nos pueden dar idea del escándalo que causó el comportamiento del juez que, por ejemplo, mantuvo a la denunciante más de una hora declarando de pie. ¿Tenía que castigarla por denunciar? A lo largo del interrogatorio, sometió a la víctima a una serie de preguntas que destacan más por su contenido morboso que por su labor instructora (valga como ejemplo: «¿Cuánto tiempo estuvo chupándole las tetas?»). El juez mostró en todo momento una actitud acusatoria, tratando a la denunciante no como víctima, sino como sospechosa. Al día siguiente del escándalo que provocó con su interrogatorio, hizo un recorrido por distintas televisiones con la intención de presentarse como víctima. Con posterioridad, el juez aceptó la petición de la defensa de Errejón de pedir a Mediaset las cantidades cobradas por Mouliáa por aparecer en televisión tras su denuncia al exdiputado. Emulando su afán investigador, ¿cabría preguntarle a su señoría cuánto cobró por sus entrevistas? Su comportamiento ha aumentado la desconfianza a denunciar entre las víctimas de agresiones sexuales, temerosas de ser humilladas e intimidadas cuando deben ser protegidas, y ha supuesto un desprestigio para la Justicia española.

Continuando en este orden de hechos, hace dos semanas conocimos la sentencia contra Luis Rubiales por el beso no consentido a Jenni Hermoso. El expresidente de la RFEF ha sido condenado a pagar una multa de 10.800 euros por agresión sexual, pero ha sido absuelto del delito de coacciones. El resto de los acusados por el mismo delito también han sido exonerados. El juez considera que su actuación no incluye los elementos de violencia ni de intimidación que exige el Código Penal. Recordemos los hechos que llevaron a Jenni Hermoso a denunciar a Luis Rubiales por agresión sexual. El 15 de agosto de 2023, la selección española ganó el Mundial de fútbol femenino. En la ceremonia de entrega de premios, el presidente de la RFEF le sujetó la cara a la jugadora y la besó en la boca.

Una imagen que dio la vuelta al mundo. En los días posteriores, el malestar y el desagrado con que la jugadora recibió este beso llegaron también a todos los rincones. La respuesta contundente de las instituciones nacionales e internacionales, y de gran parte de la sociedad española, a la agresión sufrida por la jugadora no se hizo esperar. Pero la RFEF puso en marcha toda su maquinaria contra ella, como se vio en las imágenes de la asamblea extraordinaria convocada por su presidente, que hizo gala de un comportamiento machista, soez y agresivo, jaleado por los aplausos de una gran parte de sus representantes. Alexia Putellas, Irene Paredes y Laia Codina, compañeras de Jenni Hermoso en la selección, comparecieron como testigos en el juicio contra el expresidente y su círculo de confianza, relatando lo sola que se encontraba su amiga en esos días. Se sintió desprotegida. Ni una sola persona de la Federación se preocupó por la jugadora, enfrentada con un organismo con un poder inmenso. La víctima se enfrentaba a una situación de poder con un claro desnivel jerárquico. Aquellos días se conocieron las presiones a las que la jugadora fue sometida en los desplazamientos en autobús, en el aeropuerto, en el vestuario y durante la estancia en Ibiza, donde el equipo se reunió para unos días de descanso. Todos los esfuerzos estaban destinados a conseguir unas declaraciones suyas en favor del presidente.

La jugadora se mantuvo firme y sus compañeras la apoyaron en todo momento. Jenni Hermoso también ha sufrido críticas por participar en las fiestas de celebración de la victoria. Una vez más, su respuesta ha sido firme: «No tengo que llorar para dar a entender que no me gustó», declaró en el juicio. Porque a las víctimas se las vigila, se trata por todos los medios de desacreditarlas. Se hizo también con la víctima de La Manada. A pesar de los testimonios de sus compañeras y de las declaraciones de otros testigos en el juicio, el juez considera que no hubo coacciones. Jenni Hermoso va a recurrir la sentencia, pero ya ha transformado su agresión en una victoria. Porque su lucha y las de sus compañeras de la selección ha trascendido la barrera de lo deportivo y ha alcanzado a todas las mujeres de este país.

Estos hechos demuestran la necesidad de seguir trabajando por los derechos de todas las mujeres. Nuestras conquistas, hoy más que nunca, son cuestionadas por los discursos de la ultraderecha y por una derecha que por un lado firma el Pacto de Estado contra la Violencia de Género y por el otro se aferra a los pactos con Vox en ayuntamientos y comunidades autónomas. Y hablamos desde una de las regiones del mundo donde las mujeres hemos conquistado más derechos.

No olvidamos a las mujeres y las niñas sometidas a la ablación de clítoris, a matrimonios forzosos, a las que se niega el acceso a la educación, a la sanidad. No olvidamos a las mujeres de Afganistán, a quienes se niegan todos los derechos. Los derechos de las mujeres son derechos humanos. Tan claro como eso: derechos humanos cuyo hilo conductor es la dignidad de todas las personas.

La lucha feminista continúa. El 8 de marzo sigue siendo necesario.

