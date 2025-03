¿Luces blancas o luces rojas? si eres ciclista, esto te interesa

Como todo en la vida es cuestión de gustos, habrá a quién le guste más por delante y a quién le guste más por detrás. Sea como fuere, el buga de mi chorva está to’ guapo, tanto por delante como por detrás. Volvamos al lenguaje formal y dejemos la jerga vulgar, o sea, coloquial, porque aquellos que me conocen saben que esta doble personalidad no me está haciendo nada bien, mi Maikel está tratando de suplantarme la identidad.

Estoy deseando que llegue el día en que los ciclistas «aficionados» que pasean por el carril bici de la orilla del río hagan uso de las luces correctamente. Están los que no usan ningún tipo de luz -son los más peligrosos y temerarios-, estos están más desubicados que un pingüino en el desierto; luego, los que llevan una luz que se ve menos que a un funcionario a la hora del almuerzo, poco es mucho, no se ven nada de nada y cuesta adivinar si van con una luz o un candil; y, finalmente, están los que no saben, porque lo ignoran, que la luz roja va detrás y que la luz blanca va delante, es tan fácil como cara o cruz. Ya no sé si es por ignorancia o por desafío, pero hasta Epi y Blas lo entienden. No hay más de dos opciones. Y, para colmo, te los ves con dos luces blancas como si de un OVNI se tratase, luces blancas por delante y por detrás.

Si Iker Jiménez se da una vuelta por mi tierra, la mejor de toda España, puede que no haga más Cuarto milenio, porque en Murcia lo paranormal para nosotros ya es normal. Las rotondas, por ejemplo, ¿cuántos años llevamos ya y seguimos sin aprender? Es para mear y no echar gota. Vamos a ver, lumbrera, ya sé que te gusta más por detrás que por delante -digo la luz blanca, siempre hablo de las luces-, pero es que está prohibida. ¿No has visto los coches? Roja por detrás y blanca por delante, pues con las bicicletas y resto de vehículos, igual.

Luego están los mineros que corren, esos sí que los he visto con luz blanca por delante y roja por detrás, olé ahí por los ‘runners’.

¿Y la gente que camina? Tela marinera, la gente no sabe andar. Es bien fácil: si hay aceras, pues caminas por donde te dé la gana, pero siempre con un orden, respetando las normas del Reglamento General de Circulación, y, aunque usted no se lo crea, todo peatón debe circular por la acera de la derecha con relación al sentido de su marcha, y cuando circule por la acera o paseo izquierdo, debe ceder siempre el paso a los que lleven su mano y no debe detenerse de forma que impida el paso por la acera a los demás, a no ser que resulte inevitable para cruzar por un paso de peatones o subir a un vehículo. Pero si no hay aceras, tienes que ver venir a los vehículos de frente. Ya lo sé, por el carril bici está prohibido caminar, pero ojo, siempre que no exista acera se puede andar como si de una carretera se tratase, pues los peatones tienen que desplazarse, digamos que a una marcha normal, a una marcha de peatón, a unos seis kilómetros por hora más o menos, más velocidad podría estar prohibido por el peligro que se puede generar al resto de usuarios. ¡Lo que nos faltaba, el radar de humanos!

También hay zonas compartidas para ciclistas y peatones y otras que están divididas. Madre mía, esto de compartir espacios entre distintas especies, no sé yo, el perro con el gato, la zorra con el lobo, el yerno con la suegra… ¡Qué peligro! Sea como fuere, parece que hay algunos seres humanos que cuando ven un carril bici se meten dentro como si entraran al seguro del tablero del parchís.

Bueno, ¿y a ti cómo te gusta más?, ¿por delante o por detrás? A la luz me refiero.

