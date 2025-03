Inteligencia artificial: ¿Un robot para impartir justicia?

Las unidades de cirugía robótica de la Región han superado ya las 3.000 intervenciones usando esta tecnología, desde que en octubre de 2021 se incorporarán los robots Da Vinci a los quirófanos de los hospitales públicos regionales. La noticia es de septiembre de 2024. Hoy en día, el uso de la inteligencia artificial (IA) para realizar diagnósticos es cada vez más común.

Dejando de lado el ámbito sanitario y centrándonos en el judicial, la Administración de Justicia de la Región, donde la celebración de vistas telemáticas no es algo nuevo, es pionera en la inclusión de robots e IA. Y lo digital se impone: de hecho, todas las demandas que no se presenten mediante un formulario web en Lexnet, no serán admitidas. «El robot no las reconocerá», avisan. Es el mensaje que los abogados y procuradores llevamos viendo ya días al entrar a Lexnet, que es el sistema telemático que usamos como profesionales para comunicarnos con la Administración de Justicia.

En unos juzgados y tribunales cada vez más saturados, implantar la IA en procedimientos podría suponer un respiro. Por el momento, esta herramienta se va a usar en Civil, tanto para agilizar la admisión y reparto de los asuntos como para, más adelante, la tramitación e incluso resolución.

Según explicaron desde el Ministerio de Justicia, si todo sale bien, la idea es aplicarla a, por ejemplo, procedimientos de cancelación de antecedentes penales, juicios verbales de menor cuantía o procedimientos como el de las cláusulas bancarias en hipotecas. Es un avance en España, aunque en otros países nos llevan la delantera: en Reino Unido, desde hace más de un año, se permite a los jueces emplear ChatGPT para redactar sus sentencias.

Pero, cuidado, queridos ciudadanos y compañeros togados, pues esta nueva tecnología debe usarse con especial responsabilidad. Hay un caso de un abogado, en Norteamérica, que está imputado porque presentó una demanda contra una aerolínea porque su cliente iba en un vuelo y sufrió lesiones: el problema es que este letrado confió su escrito a ChatGPT, y este mencionó, para apoyar su tesis, varias resoluciones judiciales… que se inventó.

Por tanto, cautela, recelo y esperanza en que la IA sea un pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para agilizar la Justicia.

