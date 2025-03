Vamos perdiendo

Antes daba risa, ahora da miedo. Porque va en serio. Porque ha encontrado el mundo a su medida, como si sintiera que ha llegado su momento. «No está preparado para la paz», dijo Trump tras humillar a Zelenski en la Casa Blanca. El presidente ucraniano había llegado para negociar un acuerdo de paz y terminó expulsado entre acusaciones de estar jugando con la Tercera Guerra Mundial. ¿Fue una encerrona? ¿Estaba todo preparado para que el acuerdo saltara por los aires? ¿Era una estrategia macabra para acorralar a Zelenski y poner en evidencia su debilidad de modo que se viera obligado a aceptar las condiciones de Trump, que son las condiciones de Putin?

Zelenski cometió el error de intentar razonar con quien sólo responde a la lógica de la fuerza. En su rostro y sus brazos cruzados podía leerse el estupor y la impotencia de quien acaba de descubrir la verdadera faz de su oponente, a quien creía aliado. Como si le hubiera quitado la careta a Trump y detrás hubiera aparecido la cara de Putin, su enemigo, el enemigo de todos. Su dignidad, su franqueza, su verdad le hicieron pasar un mal rato. Sin embargo, en ese instante que el futuro recordará como la imagen del nuevo mundo siniestro que nace, él se negó a agachar la cabeza, ni siquiera por razones diplomáticas, y optó por no callar. A cambio de su desolación, regaló a la historia un momento de dignidad, uno de esos gestos heroicos que iluminan el mundo y lo sostienen hasta en la derrota, un ejemplo de resistencia, un clamor de justicia. Habló con sinceridad de la invasión y pidió la ayuda necesaria que se espera de un aliado. La respuesta de Trump fue la de un perdonavidas, un abusón, un matón, con una chulería e inquina que nunca ha exhibido ante Putin.

Y si fue efectivamente una encerrona, ¿cuál era el objetivo? Quizá subrayar la idea de que Zelenski, defensor de una causa perdida, es un obstáculo no solo para la paz, sino para el diseño de un nuevo mundo basado, una vez más, en la fuerza, donde no tienen cabida los quijotes de otro tiempo. No tienes cartas ya, le dijo Trump a Zelenski, con su lenguaje de pistolero de una tierra sin ley ni compasión. Eres un estorbo, un cero a la izquierda, un iluso, un perdedor. Pero ese perdedor somos todos. Zelenski nos representa. En su fragilidad e insignificancia frente a los matones de la historia, se refleja la lucha de todos los que creemos en un mundo regido por la justicia, la libertad y los derechos. Su destino, por lo tanto, es el nuestro, porque su resistencia simboliza la de quienes, aun sin poder ni dinero, desarmados, nos aferramos a la dignidad y a la esperanza de un orden basado en valores y no en la imposición de la fuerza. En cada palabra que pronuncia y en cada acto de desafío contra la opresión resuena el eco de todas las voces que, a lo largo del tiempo, se han alzado contra la tiranía. Su lucha no es solo la de un líder que libra una guerra injusta, sino la de toda una humanidad que se niega a ceder ante el miedo y la barbarie. Su rendición también será la nuestra.

Porque hoy, como dice Trump, vamos perdiendo.

