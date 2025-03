Las elecciones no solo se ganan en campaña electoral

Pedro Sánchez (i) junto a Francisco Lucas en la clausura del 17º Congreso Regional del PSRM. / LOYOLA PÉREZ

El pasado fin de semana se celebró en Cartagena el Congreso Regional del PSRM-PSOE. En su clausura, intervenía el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, que escuchó como el nuevo secretario general en la Comunidad, Francisco Lucas, reivindicaba para esta tierra una justa financiación.

Y lo hizo de una manera sencilla, pero clarita, diciendo eso de «Pedro, hay que reformar el sistema de financiación autonómica», porque Murcia ha venido siendo castigada, a lo largo de los años, con un modelo de financiación que perjudica a esta tierra y que tampoco cambiaron gobiernos del PP en Madrid, como el de Rajoy, que cuando gobernaba hacía oídos sordos a las demandas de aquí. Es decir, este modelo no lo puso en marcha Sánchez, este modelo viene de lejos y ya es el momento de cambiarlo. Y pareció muy oportuna la petición de Lucas ante el presidente del Gobierno, porque era el sitio ideal, el momento justo para hacerlo. Y porque también fue una manera de lanzar un mensaje a los murcianos. Un mensaje de estar dispuesto a defender los intereses de esta autonomía, manteniendo el Trasvase, a la vez que abogaba por la búsqueda de soluciones ante el cambio climático.

Sí, su discurso fue reivindicativo para esta tierra, guardando las formas, pero con el fondo de las peticiones plenas de sentido común. El mismo sentido común que ahora tiene que aplicar a su vida diaria en la gestión de su partido, pero también en la recuperación del favor de una sociedad que el PSRM-PSOE ha perdido. Porque las elecciones no se ganan solo en los días de campaña electoral, que también. Para ganar unas elecciones es necesario sembrar durante todo el tiempo, y en lugares pequeños como esta comunidad, de manera especial. Y claro que es mucho más difícil mantener ese contacto social cuando no se gobierna, pero es imprescindible hacerlo si se quieren recuperar tiempos mejores. Esos tiempos que los socialistas, acá, abandonaron hace años.

Llegué a vivir a Murcia por primera vez en 1983, los socialistas gobernaban aquí, y no solo gobernaban, estaban presentes en todos los foros de la sociedad. En las asociaciones de vecinos, en el nacimiento de muchas de las peñas huertanas, en todo aquello que significara dinamizar la sociedad, porque formaban parte activa de ella. Y cuando tuve que irme a otros lugares en 1989, los socialistas continuaban formando parte diligente de esa sociedad a la que pedían el voto.

Pues bien, regresé a Murcia en 1997. Gobernaba el PP, que había situado en la presidencia a Ramón Luis Valcárcel y en la alcaldía a Miguel Ángel Cámara. La Peña La Pava organizaba su cena anual en el Casino de Murcia, y me invitaron, porque tengo el honor de encontrarme entre sus socios. Era un viernes por la noche. Esta peña es pequeña -muy grande en su hacer, como sus maravillosos belenes-, pero allí estaban para cenar con los peñistas el presidente de la comunidad y su mujer, el alcalde y algún que otro concejal. No había ningún político socialista -declinaron la invitación, como han ido declinando otras invitaciones a lo largo del tiempo- y recuerdo que les dije a mis compañeros de mesa que los populares estarían muchos años en el poder porque habían comprendido que las elecciones no solo se ganan en campaña electoral. Creo que algunos socialistas olvidaron que todos los electores no están ideologizados, no están impregnados de una determinada ideología. Y que al electorado hay que cuidarlo, por ejemplo, asistiendo a esos actos, a veces tediosos, a veces inoportunos, un viernes por la noche.

Francisco Lucas, nuevo secretario general de los socialistas murcianos, es joven, tiene una imagen y debería de darla a conocer. Así, entre otras cosas, también se ganan elecciones, como no se ganan es desapareciendo del panorama social.