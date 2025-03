‘Peponas travestidas’

Alguien debería analizar en algún departamento de la Universidad murciana, aunque sea en la pública, por qué el destino de una región o un país no se basa en los proyectos o programas industriales, comerciales, turísticos, sociales, económicos o agrarios, sino que tiene que ver más con las emociones sobre, mejor sería decir contra, colectivos que apenas representan un porcentaje muy minoritario en la sociedad.

La pasada semana, tres de los cuatro grupos de la Asamblea Regional (PP, PSOE y Unidas Podemos) le dieron un pase de pecho con una bandera arcoíris a Vox, que llegó a despreciar e insultar al colectivo LGTBIQ+ como hacía tiempo -desde la dictadura- no se conocía, salvo en algunos bares o reuniones de nostálgicos del NODO.

La pasada semana sentí vergüenza como murciano al escuchar determinadas expresiones en el templo de la palabra. Lo que aplaudían los diputados de Vox no lo hacían ante un discurso radical ni liberal, no se exponía un programa político ni se hablaba de políticas públicas, lo que pudimos escuchar eran palmas para ensalzar el odio, el rencor, el desprecio, la inquina, la rabia y mucha, mucha frustración.

Hace tiempo, demasiado, que en la Asamblea nadie habla de consenso, de pacto o de concierto. Un lugar donde la asertividad y la empatía fueron enviadas al cuarto oscuro y fueron sustituidas por la confrontación, el insulto y el menosprecio.

No sé cuándo pasamos del tiro al pichón al «Tiro al fachón», de dar la mano a sacar el dedo corazón, pero a la violencia -al menos ,y de momento, dialéctica- entre unos cuantos le han puesto habitación propia en la avenida Alfonso XII.

El problema no es que el partido que dirige con mano de hierro Santiago Abascal, donde es evidente que la casi nula democracia interna está llevando a históricos dirigentes -exmilitares de alta graduación incluidos- a abandonar el partido dando portazos, sino que en la Región de Murcia no solo parece no afectarle en su intención de voto vociferar semejantes barbaridades, sino que parece que mis vecinos, conocidos y conciudadanos las comparten, y eso nos retrotrae de nuevo a los años cincuenta y sesenta del siglo pasado.

Así que he decidido, visto que la alternativa en mi Región a varios lustros de Gobierno del Partido Popular es un partido que se rinde a los Milei y Trump -los mismos que llaman unos a los discapacitados idiotas, inútiles y débiles mentales, y otros juegan con los seres humanos como si fuéramos soldaditos de plomo-, y que tienen en el machismo, la misoginia, la homofobia y la xenofobia su bandera común, ceder mi voto al colectivo LGTBIQ+, a esos mismos que el partido que sigue subiendo como la espuma en mi Región llama «peponas travestidas».

