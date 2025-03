Sardineros y marrajos deben abrazar el feminismo

Los festejos populares han servido toda la vida como escaparate de la diversidad de los pueblos y de la riqueza cultural de determinados grupos sorprendiendo muchas veces a propios y extraños por su idiosincrasia y el genuino desarrollo que presentan en sus manifestaciones. Hay fiestas de todos los colores y de toda condición a lo largo de la geografía española. Religiosas y paganas están incrustadas en los calendarios de cualquiera porque toda persona es adicta a una y la vive desde su prisma.

Son fundamentales para conservar las tradiciones, y en la misma medida, dinamizar las economías (el sector turístico, sobre todo) y fortalecer la cohesión social. Levantan pasiones y devociones más allá de lo razonable. Y a veces no están exentas de polémica. La última, el toque de atención que el Ministerio de Igualdad ha dado a la cofradía marraja al no permitir a una madre y su hija incorporarse a la Agrupación de Granaderos, integrada únicamente por hombres. El argumento dado es el peso de la historia, una paupérrima excusa porque las costumbres se cambian para adaptarse al contexto en el que se realizan y a la época en la que se desarrollan. Antes se tiraban cabras vivas de los campanarios (en un pueblo de Zamora), por poner un ejemplo.

Las tradiciones pueden ser revisadas y modificadas sin que pierdan su valor ni los elementos que hacen de los festejos la expresión última de un pueblo, más allá de su lengua, sus costumbres, sus normas y su legislación. La prueba de ello son las Fallas de Valencia, cuyos responsables han permitido que el festejo se adapte a la igualdad que impone la ley y que demanda la sociedad. Y en este caso, a favor de un hombre.

El antecedente de las Fallas

Raúl Puerta fue el primer fallero mayor de Valencia de la comisión Borrull-Socors en el año 2023, una representación para lo que fue necesario incluso cambiar los estatutos de las fiestas en un ejercicio de igualdad hacia el hombre sin precedentes. Sin embargo, el caso de los marrajos, y extrapolado a la Agrupación Sardinera, es mucho más complejo puesto que estos colectivos dicen que en sus estatutos no son machistas y que no se discrimina a la mujer.

Las cofradías de Murcia han dado pasos en los últimos años para incorporar a las féminas que pueden estar en todos los ámbitos: desde penitentes y mayordomas hasta estantes cargando los pasos hombro con hombro con los varones. Un ejemplo gratificante que demuestra que cuando hay voluntad el inmovilismo cae. Los marrajos deben dar un paso al frente y hacer lo necesario para que la Agrupación de Granaderos no quede como gueto de hombres donde la otra mitad de la población no tenga cabida.

Y más teniendo en cuenta las subvenciones que recibe del Ayuntamiento vía Junta de Cofradías. Ese mismo esfuerzo debería hacerlo la Agrupación Sardinera puesto que, según dice su presidente, no hay impedimento alguno para que las mujeres se suban a las carrozas en el Entierro de la Sardina, el desfile más importante de este colectivo en las Fiestas de Primavera. Un argumento esgrimido es que en ninguno de los 23 grupos que hay de ese colectivo hay féminas, por lo que no pueden salir en la comitiva al no tener presencia en los grupos.

Deberían ponerse manos a la obra y hacer campaña para que las mujeres se animen a participar de sardineras en unas fiestas declaradas de Interés Turístico Internacional que este año cumplen su 125 aniversario, aunque el festejo tenga 175 años de existencia al crearse como mascarada de Carnaval. Las féminas pueden aportar nuevos aspectos al festejo que no harían otra cosa que enriquecerlo, además de transmitir unos valores de igualdad tan necesarios en estos momentos en los que el feminismo está siendo atacado y demonizado por grupos a los que les interesa un retroceso social para permitir una mayor manipulación y control de la ciudadanía.

Un paso necesario

El único paso posible en estos momentos para que la sociedad avance es trabajar desde una perspectiva de género con mirada feminista que proporcione una igualdad real más allá de la que reflejan normas, leyes y estatutos festeros. Es cansino ver año tras año cómo sigue existiendo la brecha salarial, la discriminación por sexo en el acceso a los puestos de dirección, la carga familiar y de cuidados que experimentan las mujeres y la violencia de género que arroja ya una horrible estadística. Al machismo y al patriarcado hay que atacarlo desde todos los frentes, también desde los festejos. Por nadie pase.

