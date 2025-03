La «quita de deuda», otra estafa de Sánchez

Pedro Sánchez pretende que paguemos entre todos los españoles los pufos del independentismo catalán para garantizarse unos meses más en la Moncloa. Y que, encima, le aplaudamos.

La reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera no fue más que otro más de los muchos teatrillos a los que nos tiene acostumbrados el Gobierno de Sánchez. Un sainete en el que la ministra de Hacienda quería asignarles a los consejeros de los gobiernos autonómicos del Partido Popular, incluido al de la Región de Murcia, el mero papel de figurantes. Pero, claro, no se dejaron y abandonaron la reunión.

Ni desde el PP ni desde el Gobierno de la Región de Murcia vamos a blanquear ni dar conformidad a un acuerdo pactado de forma bilateral entre Sánchez y ERC. No vamos a admitir un trágala con el que se pretende premiar la irresponsabilidad y la mala gestión en las cuentas públicas, y solo para que Sánchez pueda conservar el poder un tiempo más.

La llamada «quita de deuda» no es sino una trampa, una estafa que pretende imponer el PSOE. Es otro ejercicio de trilerismo de Pedro Sánchez que, no solo no resuelve el problema de infrafinanciación que viene sufriendo la Región de Murcia, sino que se ha terminado desvelando como otro agravio del presidente del Gobierno de España a nuestra tierra.

Y no es porque lo diga el Partido Popular. Agencias y organismos independientes como la Airef, Fedea o Moody’s han calificado muy negativamente la propuesta de que el Estado asuma más de 80.000 millones de euros de la deuda de las comunidades autónomas, que al fin y al cabo acabaríamos pagando todos los españoles. Porque la deuda no desaparece ni se volatiliza por un supuesto arte de magia de la ministra de Hacienda. Fedea, además, subraya en concreto que esta «quita» favorece a Cataluña y perjudica a las regiones infrafinanciadas como la Región de Murcia, Comunidad Valenciana y Andalucía.

Fedea también señala que no se puede abordar la condonación sin plantear a la vez la reforma del sistema de financiación autonómica. Al margen de que todavía nadie nos ha explicado por qué a la Región de Murcia le corresponde una condonación de deuda del 27% y, en cambio, a otras comunidades autónomas alrededor del 50%. Por qué el Gobierno de Sánchez también en este aspecto nos vuelve a tratar como a ciudadanos de tercera.

La Región de Murcia deja de recibir cada año 650 millones de euros con respecto a la media del resto de comunidades autónomas, una diferencia que llega a los 1.200 millones de euros si nos comparamos con la comunidad mejor financiada. Pues bien, de esa supuesta condonación de deuda propuesta por el Gobierno central, el ahorro de intereses no llegaría ni a los 40 millones de euros al año.

Y si nos comparamos con Cataluña, cabe puntualizar que, pese al discurso victimista de los separatistas, no está infrafinanciada: su deuda se debe a la pésima gestión de un Gobierno autonómico que ha preferido gastar en embajadas y en propaganda separatista y golpista antes que en sanidad y en educación. Algo muy distinto a lo que sucede en la Región de Murcia, donde más del 90% de la deuda que tenemos se debe a la infrafinanciación que estamos padeciendo.

Por tanto, ninguna reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera tendrá sentido mientras no se aborde de una vez la reforma de un sistema de financiación que castiga y maltrata muy especialmente a la Región de Murcia. Y también la aprobación de un fondo de nivelación transitorio mientras no se alcanza un acuerdo para esa modificación, además de otros asuntos de urgencia desde el punto de vista presupuestario, como las entregas a cuenta y los objetivos de déficit.

Pero el único objetivo de la ministra Montero es contentar a Junqueras y Puigdemont para que el sillón del jefe Sánchez en la Moncloa no corra peligro. Para ese menester, que no cuente con el Partido Popular.

