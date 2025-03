Una noticia reciente en El País señalaba que la red alternativa a Twitter, BlueSky, era un espacio demasiado tranquilo y uniformado ideológicamente como para convertirse en un verdadero foro de debate y plaza pública mundial. En realidad, ahora mismo ese título de plaza pública está desierto y no lo ostenta nadie.

Si Twitter antes era un foro donde se podían seguir noticias al momento, intercambiar conocimientos, descubrir y seguir a personas interesantes o debatir, hace tiempo que ese espacio está, siguiendo el símil romano, invadido por bárbaros a los que el césar del lugar, Elon Musk, otorga una relevancia que jamás habrían tenido si no hubieran trastocado el algoritmo. Se ve que tiene que haber sangre, aunque sea figurada, para que haya algo de ritmo.

Para que exista un debate constructivo es necesario el contraste más que el insulto desde una posición maximalista. Este consenso ha existido desde los griegos y supone no dar eco a aquellas voces que basan su postura en la simple descalificación y en la ausencia de argumentos. De hecho, la mera falta de educación era motivo suficiente para quedar fuera del debate, claro, ante un auditorio que entendía la cortesía como un mínimo irrenunciable.

Un adagio moderno en redes sociales resume bien esta cuestión: discutir con alguien que no asume su ignorancia es como jugar al ajedrez con una paloma; te tira todas las piezas, se caga en el tablero y se pasea ufana como si hubiera ganado. Y, mientras tanto, le hemos dado cierta legitimidad al iniciar un debate con él. Aun así, hay quien cree que la paloma ha ganado porque no conoce las reglas del ajedrez, pero le parece que el ave llevaba razón.

La historia nos ha demostrado que se inicia un mal camino cuando damos pábulo a este tipo de comportamientos. Y hemos abierto esa puerta cuando empezamos a creer que todas las opiniones son respetables. Sin embargo, también hemos aprendido en estos años que los comentarios que van en contra de la dignidad o la existencia de cualquier persona ni siquiera son admisibles, aunque los llamen ‘woke’. Manuel de Falla, al final y en caso de duda, viene en nuestro auxilio: «No respeto las opiniones equivocadas; respeto a las personas que las mantienen, pero nada más.»

Hay quien cree que regular el algoritmo de las redes es un ataque a la libertad de expresión, pero Musk no ha eliminado la censura, solo la ha privatizado. Ahora no es el Estado quien regula, sino un multimillonario que decide, con su dedo imperial, a quién amplificar y a quién silenciar mientras usa nuestro enganche (‘engagement’, lo llaman otros) como mercancía.

Cuando entro a una red social, es para enterarme de lo que dicen las personas que sigo, porque ese era el objetivo inicial, no para ver el odio que esputa un señor de Wisconsin. Y por más que me parezca fascinante, las palomas prefiero verlas volando y no pretendiendo jugar al ajedrez. Y que nadie me acuchille, por darle al ‘engangement’ algo de ritmo, en los comentarios.

