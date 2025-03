¿Qué mundo vamos a dejar a Jordi Hurtado?

El concurso Saber y Ganar, de La 2, acaba de celebrar su vigésimo octavo aniversario, insólito récord de supervivencia de lunes a domingo en la parrilla de cualquier cadena. Deduzco que esto se produce porque el programa sigue fiel a sus orígenes, cuando todavía se podía ver la televisión. Los concursantes no deben aprenderse el diccionario de memoria ni entregarse al azar de las ruletas, y mucho menos corren el riesgo de caer a un pozo si no aciertan la cuestión. Las preguntas, variadas e inteligentes, corresponden a lo que debiera ser la cultura media del país, los premios son moderados y el presentador es un animador eficaz que cede el protagonismo a quienes compiten. Cuando ponen una canción, suele decir que «sonaba mucho en la radio», un canon ya periclitado. El decorado es minimalista y hasta la cabecera del programa, con voz en off, remite a fórmulas del pasado. Para animar a la participación se recurre a la correspondencia a través de un apartado de Correos, un servicio de dudosa pervivencia. Dado que el presentador, por su presencia cotidiana, no ha permitido que los espectadores perciban la transformación física que decreta el paso del tiempo, los memes de las redes lo tildan de inmortal y es motivo de ingeniosas reflexiones: «Cuidemos el medioambiente, porque ¿qué mundo queremos dejar a Jordi Hurtado?».

La política espectáculo

El mundo que vamos a dejar a Jordi Hurtado ya está aquí. El prólogo venía anunciado desde la propia televisión. Todo comenzó cuando los debates sobre los asuntos clave se tornaron en griteríos y las personas con criterio fueron sustituidas por periodistas con el carné del partido en la boca; cuando hasta los magazines de entretenimiento soslayaron el talento de las celebridades para dar acceso a la peor chusma, y cuando los programas de entrevistas evitaron el interés de los protagonistas para atender solo a razones de promoción, envueltas en shows de equívocos humoristas y con aderezos sobreactuados. La normalización de tanta banalidad a través de la caja tonta tenía por fuerza que proyectarse fuera de ella, y ha alcanzado a la política.

El máximo exponente de la renuncia a cualquier esfuerzo intelectual, ya sin vuelta atrás, ha sido el número del pasado viernes en el Despacho Oval, convertido en plató de la ignominia. A pesar del impacto del que podemos suponer será el episodio piloto de las series B que están por venir, no debe extrañarnos tal exhibición de descortesía, estulticia y cinismo, pues cada semana se reproducen a otra escala comportamientos similares en las sesiones de control al Gobierno que se celebran en nuestro Congreso de los Diputados: preguntas que mitinean en su exposición, respuestas eludidas mediante contraataques, zafias descalificaciones mutuas y gasolina para la polarización. Y en nuestra Asamblea Regional parece haberse normalizado la estigmatización sin sonrojo del inmigrante como delincuente potencial y cuña anticivilizatoria de parte del grupo trumpista y, por extensión, objetivamente putinista, lo mejor de cada casa. Es la política espectáculo, del más barato espectáculo.

Tales para cuales

En esta descolocación de las razones fundamentadas y del espíritu de regeneración se hace buena la fatídica frase popular: «Todos los políticos son iguales», que acaba siendo el principio que arrasa con todo. Pero es difícil combatirla. Un ejemplo: la última encuesta del Cemop para la Región detectaba un importante trasvase de votos del PSOE al PP, sin duda no tanto por méritos de éste como por la evidente desafección de las políticas del Gobierno de Pedro Sánchez y la invisibilización, al menos hasta ahora, de una alternativa socialista. Pues bien, aun aceptando que Sánchez bracea enmedio de la corrupción y de las extorsiones de los independentistas, que compiten entre sí por destacarse con el órdago más insolente, ¿qué decir de Núñez Feijóo, aterido ante el caso Mazón, es decir, ante la primera prueba que se le ha ofrecido para demostrar que su actitud es diferente de la de Sánchez? El votante socialista que, obviando su posición ideológica, quisiera desentenderse de esa dinámica infernal por el poder a toda costa y viera un aliviadero en el recambio popular ¿cómo podría justificarse a sí mismo si observa que en el PP tampoco se reacciona consecuentemente ante las anomalías en la gestión y todo concluye, como en el PSOE, con el cierre de filas?

Mazón ya no tiene más balones para echar fuera ni más imaginación para ajustar el huso horario al conteo de su propio reloj, y ya su único cálculo es el de sopesar en qué medida puede aparecer ante la gente sin que se haga visible el rechazo general. Estamos a cinco minutos de que acuse de lawfare a la jueza que investiga las responsabilidades sobre la reacción ante la dana, como hacen los socialistas con el instructor del caso Begoña. Y cuando el PP tome la decisión inevitable, ya será tarde, pues habrá quedado registrado ante todos que son tal para cual, si es que alguien todavía no lo sospechara.

Es cierto que el Gobierno central no se muestra muy diligente en la planificación de medidas estructurales para la previsión de futuras inundaciones y en el reparto de las ayudas prometidas a las localidades afectadas (espoiler para Zelenski: si los mil millones prometidos por Sánchez para Ucrania le llegan con la misma rapidez que los que éste anunció para Valencia o La Palma, puede dar por sentado que los rusos llegarán hasta Polonia antes de contar con un solo euro español).

Los socialistas valencianos amenazan con una moción de censura que, dada su indigencia parlamentaria tras el varapalo que mereció su ejecutoria en el Gobierno durante la legislatura anterior, solo servirá para prolongar la agonía de Mazón, ya que no es previsible que el PP lo haga caer bajo esa presión. En realidad, lo que el PSOE pretende es que se mantenga el actual presidente para abundar en su desgaste y, de paso, para poner en evidencia el falso regeneracionismo de Feijóo. Si alguien cree que el Gobierno central es el espejo de la degradación de la política a extremos hasta ahora desconocidos, Valencia es hoy el escenario en que se pone de manifiesto ante el país entero que no hay esperanza de cambio de actitud en una alternativa popular.

La guerra de las braguetas

Tampoco parece quedar refugio en los márgenes. Sumar y Podemos mantienen su guerra particular arrojándose mutuamente las víctimas de los magreos de sus respectivos machos alfa, en una versión actualizada de aquellas novelas de la etapa victoriana que reproducían escenas sicalípticas entre curas y monjas que moraban en alegres conventos desde los que para los demás se dictaba un estricto puritanismo.

El añorado periodista Chimo García Cruz bautizó a la cartagenera Lola Sánchez Caldentey como ‘la chica del gintónic’ porque, al servir una ronda a los clientes del restaurante en que trabajaba, alguno de los comensales se sorprendió de que toda una licenciada en Ciencias Políticas ejerciera una actividad para él tan menestral, mostrándose así ajeno por completo a la realidad del mercado de trabajo. Tal vez para evidenciar ese problema, Podemos la promocionó a eurodiputada, y ella cuenta ahora que en una celebración del partido fue ‘empotrada’ contra la pared con requerimientos por el fundador podemita Juan Carlos Monedero, de manera que no se sabe quiénes son peores, si aquellos que desconocen lo que pasa en la calle mientras disfrutan de dulces sobremesas o los que se quieren cobrar favores por haber puesto como estandarte electoral a una hija del desasosiego social. A efectos políticos, lo grave no es siquiera la explosión de las hormonas del infautado líder fundador (recuerden: «Fundador es cosa de hombres»), sino su protección por el aparato autodenominado feminista, pródigo en elogios al pecador mientras Sánchez Caldentey caía en desgracia política y aún su testimonio es obviado. Y es que esto no va de las reglas del nuevo puritanismo, sino de la pugna entre enemigos íntimos.

Pacifistas imperialistas

En este contexto de guerra interna de braguetas en la izquierda, la líder podemita Ione Belarra lanza un mensaje pacifista para el mundo, consistente en el apartamiento de España de la OTAN o, ya puestos, de su disolución, justo en el momento en que Trump apuesta por la rendición incondicional de Ucrania con la aspiración de que no haya oposición al reparto de la explotación de sus recursos entre Rusia y Estados Unidos. El pacifismo es el principio básico de toda civilización contemporánea digna de tal nombre, pero esto incluye la resistencia a las invasiones territoriales que pretenden la apropiación de los bienes ajenos, para lo cual es obvio que se requiere de determinados instrumentos preventivos o simplemente disuasorios.

La vergüenza ajena que produce el hecho de que la izquierda neta y la extrema derecha resulten coincidentes por aparentes distintas vías en políticas objetivamente favorables a Putin es difícil de explicar a no ser por antecedentes históricos que algunos se niegan a reconocer, a pesar de estar constatados en la historia del siglo XX. Lo cierto, a efectos estratégicos, es que Podemos está del lado de Trump, lo quieran ver o no. Y en lo doméstico, hay que hacer muchos esfuerzos para diferenciar a Belarra de Abascal en este punto, aunque la primera se desenvuelva en el mito histórico de la posición de Rusia contra el imperialismo norteamericano y el segundo lo haga precisamente por haber sido adoptado como siervo del imperio.

Pero a la vista de que Podemos, y Sumar de manera más cínica, no son agentes decisivos, a no ser que Sánchez se pliegue a ellos por sus necesidades personales, mantienen propuestas que resultan anecdóticas, lo cierto es que invalidan el valor refugio del voto frente a unos partidos mayoritarios incapaces de reaccionar contra la corrupción y la ineficacia reprobada por la población en momentos cruciales para las personas.

Un mundo peor

Más importante es lo que ocurre en el seno del Gobierno, donde la ministra de Hacienda, emulando torpemente a Juan Tamarit, nos distrae sacando una bolita del bolsillo con la mano derecha (aquí, la condonación de la deuda autonómica), y con un pase sutil a la izquierda la introduce en el otro (aquí, la misma deuda, que han de pagar igualmente el ciudadanos), en una reproducción del juego de la zanahoria que se nos vende como el gran chollo, que lo es para Junqueras, socio necesario en Cataluña y en Madrid, quien sigue gobernando a través del PSOE, aunque Salvador Illa ganara por predicar un cambio en la política nacionalista. A la vez, María Jesús Montero no aguantaría los vídeos que revelan sus posiciones respecto a las actuales cuando era consejera de Hacienda de la Junta de Andalucía, pero estas contradicciones son una constante de la posmodernidad política amortizadas por el valor de la oportunidad. Todo es coherente por el artículo veintitrés.

De igual manera, por ejemplo, el ministro Óscar Puente será aplaudido en los mítines socialistas aunque sea incapaz de explicar que disponga de un gabinete de vigilancia de periodistas para replicarles en Twitter (X), pero no haya tenido la precaución de armar un operativo equivalente para controlar los contratos a dedo de las amantes de los dirigentes de su partido en empresas públicas dependientes de su ministerio, donde ni siquiera fichaban.

¿Qué mundo le vamos a dejar a Jordi Hurtado? Esta es una pregunta a la que un concursante de Saber y Ganar podría responder con premio: «Un mundo peor». Porque no hay algo a la vista que haga suponer lo contrario. Lo dice, créanme, un optimista nato.

